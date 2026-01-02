Advertisement
DRDO Internship 2026: डीआरडीओ में काम करने का सुनहरा मौका... 52 भर्तियां, ये है इंटर्नशिप के लिए आवेदन प्रक्रिया

DRDO Paid Internship 2026: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) में नौकरी का अवसर तलाश रहे हैं? अगर हां, तो आपके पास मौका अच्छा है जिसके जरिए डीआरडीओ के साथ जुड़ सकते हैं. इंजीनियरिंग छात्रों को इंटर्नशिप का मौका दिया जा रहा है, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 02, 2026, 01:19 PM IST
DRDO Paid Internship 2026: भारत की सुरक्षा और टेक्नोलॉजी को मजबूत रखने वाली संस्थान रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) में काम करना चाहते हैं. इंजीनियरिंग छात्रों के लिए शानदार अवसर इंतजार कर रहा है. डिफेंस और टेक्नोलॉजी और रिसर्च में इंटरेस्ट रखने वाले योग्य उम्मीदवार रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से जुड़ सकते हैं. इसके लिए उन्हें इंटर्नशिप करने का मौका दिया जा रहा है. दिल्ली की प्रतिष्ठित सॉलिड स्टेट फिजिक्स प्रयोगशाला (SSPL) ने 52 पदों पर इंटर्न की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके तहत योग्य और इच्छुक उम्मीदवार इंटर्नशिप के लिए 14 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. आइए योग्यता से लेकर आवेदन करने का प्रोसेस जानते हैं.

इस योग्यता वाले छात्र कर सकते हैं आवेदन

  • BE डिग्री
  • BTech डिग्री
  • MSc डिग्री
  • MTech डिग्री
  • फिजिक्स
  • केमिस्ट्री
  • इलेक्ट्रॉनिक्स
  • इलेक्ट्रिकल
  • मटेरियल साइंस
  • क्वांटम टेक्नोलॉजी
  • लेजर ऑप्टिक्स
  • सेमीकंडक्टर डिवाइस
  • IT
  • कंप्यूटर साइंस (CSE)

ऊपर बताई गई डिग्री या कोर्स का हिस्सा रह चुके छात्रों को इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा. इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. इंटर्नशिप की अवधि न्यूनतम 4 सप्ताह और अधिकतम 6 महीने तक की है. इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 52 इंटर्न्स का चयन किया जाएगा.

कैसे करें पेड इंटर्नशिप के लिए अप्लाई?

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर आवेदन कर सकते हैं. आधिकारिक गूगल फॉर्म को भरना होगा. इसमें मांगी जा रही डिटेल्स को दर्ज करें. इसके बाद मांगे जा रहे जरूरी दस्तावेजों को सब्मिट करें. छात्रों के लिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी का रिकमेंडेशन लेटर जमा करना जरूरी होगा. आवेदन फॉर्म के लिए इस लिंक (https://forms.gle/yMLPLTtWz4Jid6Da8) पर क्लिक कर सकते हैं.

पेड इंटर्नशिप में कितना मिलेगा स्टाइपेंड?

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में चयनित 52 इंटर्नों को तय अवधि तक इंटर्नशिप करने पर स्टाइपेंड मिलेगा. कुल 30000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा. अधिक जानकारी या इस भर्ती से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

