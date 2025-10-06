DRDO Recruitment 2025: डीआरडीओ ने इंजीनियरों के लिए निकाली नई भर्ती, 19 अक्टूबर से पहले करें आवेदन

DRDO ApprenticeRecruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्ग नाइजेशन (DRDO) ने अप्रेंटिस के विभिन्न 50 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 03 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें आधिकारिक वेबसाइट drdo.res.in पर जाकर पहले फॉर्म भरना होगा, फिर मांगे गए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को ईमेल आईडी training.pxe@gov.in पर भेजना होगा.

इन 50 पदों पर निकली वैकेंसी

ग्रेजुएट अप्रेंटिस - 10 पद

टेक्निकल अप्रेंटिस - 40 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से B.E/B.Tech में ग्रेजुएशन की डिग्री या फिर डिप्लोमा होनी चाहिए. केवल साल 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 में डिग्री हासिल करने वाले कैंडिडेट ही आवेदन करने के योग्य है. वहीं, पोस्ट-ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने वाले उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन न करें.

इतना मिलेगा स्टाइपेंड

ग्रेजुएट अप्रेंटिस - 12,300 रुपए प्रति महीने

टेक्निकल अप्रेंटिस - 10,900 रुपए प्रति महीने

चयन प्रक्रिया

शॉर्टलिस्टिंग

लिखित परीक्षा

इंटरव्यू

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशव

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट drdo.res.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद, संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को टाइप कर दर्ज करें.

फिर फॉर्म में पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं और सिग्नेचर दर्ज करें.

इसके बाद भरे हुए फॉर्म और मांगे गए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर PDF फॉर्म में ईमेल आईडी training.pxe@gov.in पर भेज दें.

जानकारी के लिए बता दें, उम्मीदवार योग्यता, चयन प्रक्रिया, आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

