DRDO Recruitment 2025: ग्रेजुएट्स के लिए डीआरडीओ में 195 पदों पर निकली भर्ती, कल से शुरू होंगे आवेदन, जानिए पूरी डिटेल्स

DRDO Apprentice Recruitment 2025: सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए सुनहरा मौका सामने आया है. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) ने अप्रेंटिस के अलग-अलग 195 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन 25 सितंबर, 2025 को जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कल यानी 27 सितंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in पर जाकर लास्ट डे से पहले आवेदन कर सकते हैं.

इन 195 पदों पर निकली वैकेंसी

ग्रेजुएट अप्रेंटिस - 40 पद

टेक्नीशियन (डिप्लोमा) अप्रेंटिस - 20 पद

ट्रेड अप्रेंटिस ITI पास आउट (NCVT/SCVT एफिलेशन) - 135 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

ग्रेजुएट अप्रेंटिस - B.E/B.Tech (ECE, EEE, CSE, मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियरिंग) की डिग्री.

टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप - डिप्लोमा (ECE, EEE, CSE, मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियरिंग)

ट्रेड अप्रेंटिस - ट्रेड अप्रेंटिस पद के लिए फिटर, वेल्डर, टर्नर, मैकेनिस्ट, मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रॉनिक-मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिकल), इलेक्ट्रीशियन, लाइब्रेरी असिस्टेंट और COPA उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं.

जानकारी के लिए बता दें, जारी पदों के लिए वे उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 में ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और ITI में कम से कम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं.

आयु सीमा

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 24 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 1 सितंबर, 2025 के आधार पर की जाएगी.

इतना मिलेगा स्टाइपेंड

जारी पदों पर चुने गए योग्य उम्मीदवारों को 8000 से 9000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे,

चयन प्रक्रिया

शॉर्टलिस्टिंग

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेडिकल एग्जाम

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

B.E/B.Tech/ डिप्लोमा उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन के लिए nats.education.gov.in और ITI ट्रेड अप्रेंटिस उम्मीदवारों को apprenticeshipindia.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा.

B.E/B.Tech/ डिप्लोमा उम्मीदवार nats.education.gov.in पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद रिसर्च सेंटर इमारत एनरोलमेंट आईडी: STLRAC000010 का चयन करें.

ITI ट्रेड उम्मीदवार apprenticeshipindia.gov.in पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद रिसर्च सेंटर इमारत एनरोलमेंट आईडी: E05203600040 का चयन करें और संबंधित ट्रेड चुनें.

फिर मांगी गई जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

इसके बाद फॉर्म को चेक करने के बाद सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

जानकारी के लिए बता दें, उम्मीदवार ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

