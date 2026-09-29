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DRDO Recruitment 2026: ITI पास युवाओं के लिए निकली भर्ती, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन; जानें योग्यता और लास्ट डेट

DRDO DIPR Recruitment 2026: क्या आप आईटीआई पास हैं और नौकरी की तलाश में हैं तो आपके पास एक अच्छा मौका है. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन की ओर से अप्रेंटिस की नई वैकेंसी निकाली गई है.

Written BySimran Singh
Published: Sep 29, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 02:43 PM IST
DRDO Recruitment 2026: ITI पास युवाओं के लिए निकली भर्ती, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन; जानें योग्यता और लास्ट डेट

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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