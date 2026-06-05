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Hindi NewsनौकरीDRDO Recruitment 2026: साइंटिस्ट पदों पर निकली भर्ती, 1.23 लाख रुपये सैलरी वाली नौकरी; जानें योग्यता और आवेदन प्रोसेस

DRDO Recruitment 2026: साइंटिस्ट पदों पर निकली भर्ती, 1.23 लाख रुपये सैलरी वाली नौकरी; जानें योग्यता और आवेदन प्रोसेस

DRDO Recruitment 2026: डीआरडीओ में नौकरी का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ा मौका सामने आया है. यहां कुल 33 पदों पर भर्ती निकाली गई है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 19 जून शाम 4 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. आइए योग्यता और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jun 05, 2026, 09:33 PM IST
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DRDO Recruitment 2026: साइंटिस्ट पदों पर निकली भर्ती, 1.23 लाख रुपये सैलरी वाली नौकरी; जानें योग्यता और आवेदन प्रोसेस

DRDO Recruitment 2026: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के भर्ती एवं मूल्यांकन केंद्र (RAC) की ओर से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इसके तहत विज्ञापन संख्या 157 के अंतर्गत विभिन्न ग्रेडों में वैज्ञानिकों की सीधी भर्ती की जा रही है जिसके लिए पहले योग्य उम्मीदवारों को आवेदन करना होगा. इस भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार साइंटिस्ट C, साइंटिस्ट D और साइंटिस्ट E के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. कुल मिलाकर 33 पदों पर भर्ती की जाएगी. 1 लाख से ज्यादा सैलरी वाली सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार कैसे और कहां से आवेदन कर सकते हैं? आइए जानते हैं.

किस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन?

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में वैज्ञानिक पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. इसके लिए RAC की ऑफिशियल वेबसाइट rac.gov.in पर जाना होगा. 19 जून, शुक्रवार 2026 को शाम 4 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. 

कितने उम्र वाले कर सकते हैं आवेदन?

डीआरडीओ भर्ती के तहत साइंटिस्ट C, D और E पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 साल और अधिकतम आयु सीमा 45 साल है. जबकि, अरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

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कौन कर सकता है आवेदन?

  • किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में डिग्री होनी चाहिए.

  • संबंधित पदों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग समेत निर्धारित विषयों में प्रथम श्रेणी से डिग्री होना चाहिए.

  • संबंधित क्षेत्र में काम का अनुभव होना चाहिए.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो आवेदन करने से पहले संबंधित पद की योग्यता और अनुभव संबंधी शर्तें ध्यान से चेक कर लें. इसके लिए RAC की ऑफिशियल वेबसाइट rac.gov.in पर जा सकते हैं.

आवेदन शुल्क कितना है?

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में साइंटिस्ट भर्ती पद के लिए आवेदन फीस 100 रुपये है जो सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों के लिए तय है. जबकि, आराक्षित वर्ग जैसे- SC, ST और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा. 

कैसे करें आवेदन? 

  1. सबसे पहले डीआरडीओ आरएसी की ऑफिशियल वेबसाइट rac.gov.in पर जाएं.

  2. पहली बार आए हैं तो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अपना लें और लॉगिन कर लें.

  3. इसके बाद आवेदन फॉर्म में सभी जरूरी डिटेल्स दर्ज कर दें.

  4. मांगे जा रहे डॉक्यूमेंट को सब्मिट कर दें और आवेदन शुल्क जमा कर दें.

  5. आखिर में आवेदन पत्र के कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट आउट निकाल लें.

कितनी मिलेगी सैलरी? 

साइंटिस्ट C पद के चयनित उम्मीदवारों को 7th CPC के अनुसार 67,700 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगी. साइंटिस्ट D पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को बेसिक सैलरी 78,800 रुपये प्रति माह मिलेगी. जबकि, साइंटिस्ट E पद के चयनित उम्मीदवारों को 1,23,100 रुपये हर महीने बेसिक सैलरी दी जाएगी.

ये भी पढ़ें- NeGD Technical Internship 2026: इंजीनियरिंग छात्रों को सरकारी संस्था में पेड इंटर्नशिप, 20000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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