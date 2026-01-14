DRDO Vacancy 2026: डीआरडीओ में काम करने का शानदार मौका! जानें सैलरी, योग्यता से लेकर अप्लाई प्रोसेस

DRDO Vacancy 2026: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में काम करने का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छा मौका है. हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी इंटर्नशिप प्रोग्राम में जुड़ने के लिए क्या करना होगा? कौन आवेदन कर सकता है? आइए इसके बारे में जानते हैं.
DRDO Vacancy 2026: भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाली प्रमुख संस्थानों में से एक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation) है. यहां नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक शानदार मौका है. दरअसल, डीआरडीओ की ओर से पेड इंटर्नशिप की शुरुआत की गई है. हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी (HERML) इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत आवेदन कर सकते हैं. किन योग्यता की जरूरत है और कितने पैसे दिए जाएंगे? आइए इन सबके बारे में जानने के साथ ही आवेदन प्रोसेस जानते हैं.
कितनी अवधि की होगी इंटर्नशिप
डीआरडीओ की हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी की शुरुआत के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. ये पेड इंटर्नशिप कुल 6 महीने की अवधि के साथ होगी. पढ़ाई के साथ करियर बनाने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए ये एक अच्छा अवसर हो सकता है. इंटर्नशिप प्रोग्राम में शामिल होने के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करना होगा.
कब तक आवेदन का मौका?
डीआरडीओ की हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी इंटर्नशिप प्रोग्राम में आवेदन के लिए लास्ट डेट 20 जनवरी 2026 है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं. आवेदन पत्र को पोस्ट के जरिए भेजकर आवेदन प्रक्रिया अपनानी होगी.
किन योग्यता की जरूरत?
कैसे करें अप्लाई?
आवेदन पत्र के साथ इंटर्नशिप लेटर को अटैच करने के बाद स्पीड पोस्ट से भेज दें. इसके लिए ‘HERML, सुतारवाडी, पुणे 411021’ पते पर आवेदन पत्र को भेज सकते हैं. डीआरडीओ की वेबसाइट से अधिक जानकारी या अन्य डिटेल्स चेक कर सकते हैं.
