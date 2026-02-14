दुबई-कुवैत-सऊदी में नौकरी का ‘गोल्डन चांस’! इन 5 स्किल वालों की जबरदस्त डिमांड, मिल सकता तगड़ा ऑफर लेटर

गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC में शामिल देश अब तेजी से डिजिटल दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं. इसी वजह से वहां ऐसे लोगों की जरूरत बढ़ गई है. जो नई तकनीक को समझते हों और बड़े प्रोजेक्ट संभाल सकें. एक नई सैलरी गाइड रिपोर्ट में उन पांच स्किल्स का जिक्र किया गया है, जिनकी इन देशों में सबसे ज्यादा डिमांड है. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.

किन देशों में बढ़ रही है डिमांड

GCC में संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर और ओमान शामिल हैं. ये देश पहले से ही भारतीय कामगारों के बीच काफी लोकप्रिय रहे हैं. हालांकि अब ये देश खुद को डिजिटल तौर पर मजबूत बनाने की तैयारी में हैं. इसी वजह से अब ऐसे प्रोफेशनल्स की जरूरत बढ़ रही है, जो पहले यूरोप या अमेरिका में नौकरी करने जाते थे. हेज GCC सैलरी गाइड 2026 में बताया गया है कि 5 खास स्किल वाले लोगों को यहां सबसे ज्यादा मौके मिल रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं कि वो 5 स्किल्स कौन सी हैं.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग

सऊदी अरब हो या कतर, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जानने वालों की मांग तेजी से बढ़ी है. AI इंजीनियर और मशीन लर्निंग इंजीनियर को अलग-अलग सेक्टर में नौकरी दी जा रही है. फाइनेंस, हेल्थकेयर, सरकारी विभाग और लॉजिस्टिक्स जैसे कई क्षेत्रों में अब AI का इस्तेमाल बढ़ रहा है.

डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस

खाड़ी देशों में अब फैसले लेने के लिए डेटा पर ज्यादा भरोसा किया जा रहा है. 2017 में GCC की डिजिटल वर्कफोर्स रणनीति और पीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट में भी कहा गया था कि एडवांस डेटा स्किल रखने वाले लोगों की कमी है. यही कारण है कि डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस से जुड़े लोगों को इन देशों में बड़ी संख्या में नौकरी मिल रही है. डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस के लिए अच्छा मौका है.

साइबर सिक्योरिटी की बढ़ी जरूरत

डिजिटल काम बढ़ने के साथ-साथ साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ा है. GCC देशों में भी कंपनियां अब अपने सिस्टम को सुरक्षित रखना चाहती हैं. खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार साइबर रिस्क एनालिस्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर और क्लाउड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट जैसे पदों पर खूब भर्तियां हो रही हैं.

क्लाउड और डिजिटल सिस्टम

आज के समय में क्लाउड की जानकारी लगभग जरूरी हो गई है. दुनिया भर की हायरिंग रिपोर्ट बताती हैं कि AI, क्लाउड और प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग की नौकरियां GCC बाजार में तेजी से बढ़ रही हैं. क्लाउड आर्किटेक्ट, डेवऑप्स इंजीनियर और प्लेटफॉर्म स्पेशलिस्ट की मांग इन देशों में ज्यादा है ताकि उनका डिजिटल सिस्टम मजबूत बन सके.

इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट

GCC देशों में बड़े-बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं. ऐसे में इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से जुड़े लोगों की भी जरूरत है. जो लोग बड़े प्रोजेक्ट संभाल सकते हैं या बड़े स्तर पर काम करने का अनुभव रखते हैं उनके लिए यहां अच्छे मौके हैं. खासकर UAE के दुबई और अबू धाबी शहरों में साथ ही सऊदी अरब की राजधानी रियाद में ऐसे प्रोफेशनल्स की मांग बनी हुई है.

