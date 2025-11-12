Advertisement
ECGC PO Recruitment: 1,69,025 रुपये तक हर महीने मिलेगी सैलरी! ईसीजीसी में पीओ की निकली भर्ती; जानें कौन कर सकता है Apply

ECGC PO Recruitment Apply Process: क्या आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? अगर हां, तो भारतीय सरकारी कंपनी में प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) की नौकरी मिल सकती है, आइए फटाफट से आवेदन का तरीका, आखिरी डेट और योग्यता समेत अन्य डिटेल्स जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 12, 2025, 12:24 PM IST
ECGC PO Recruitment: 1,69,025 रुपये तक हर महीने मिलेगी सैलरी! ईसीजीसी में पीओ की निकली भर्ती; जानें कौन कर सकता है Apply

ECGC PO Recruitment Apply Process: एक अच्छा मौका उन उम्मीदवारों के लिए है जो बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) की नौकरी पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं. दरअसल, भारतीय सरकारी कंपनी- पब्लिक सेक्टर कंपनी ईसीजीसी लिमिटेड (ECGC) में पीओ की वैकेंसी निकली है. प्रोबेशनरी ऑफिसर पद भर्ती के लिए घर बैठे आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि आवेदन की आखिरी तारीख कितनी है और कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं?

कब से कब तक आवेदन चालू?

भारत सरकार की कंपनी में पीओ की वैकेंसी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अपना सकते हैं. ईसीजीसी के नोटिफिकेशन के अनुसार प्रोबेशनरी ऑफिसर्स पद के लिए 11 नवंबर 2025 से आवेदन प्रोसेस चालू है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 2 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

ईसीजीसी में कितने पदों पर निकली भर्ती?

ईसीजीसी के नोटिफिकेशन के मुताबिक कुल 40 रिक्तियों की भर्ती की जाएगी. ऐसे उम्मीदवार जो बैंक में पीओ भर्ती के लिए सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो वो इस पद भर्ती के लिए आवेदन  कर सकते हैं.

किन-किन योग्यता की जरूरत?

  1. पीओ आवेदकों के लिए किसी भी विषय में किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन डिग्री.
  2. स्पेशलिस्ट/ राजभाषा/ हिन्दी के लिए उम्मीदवार के पास हिंदी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए.
  3. हिंदी ट्रांसलेशन के लिए इंग्लिश कोर सब्जेक्ट का होना जरूरी है.
  4. कम से कम 21 साल और अधिकतम 30 साल के उम्र वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

कैसे करें पीओ भर्ती के लिए अप्लाई?

  1. सबसे पहले ईसीजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
  2. होमपेज पर लॉगिन करें और फिर सेक्शन में नई भर्ती का लिंक देखें.
  3. लिंक पर क्लिक करने के बाद आवेदन पत्र ओपन हो जाएगा.
  4. मांगी जा रही सभी डिटेल्स को आवेदन पत्र में भर दें.
  5. आवेदन शुल्क जमा करें और जो-जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएं वो अपलोड कर दें.
  6. आखिर में कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकालना न भूलें.

क्या है चयन प्रोसेस और सैलरी?

लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. सैलरी की बात करें तो हर महीने 88,635 रुपये से 1,69,025 रुपये तक के बीच सैलरी हो सकती है. उम्मीदवारों को सैलरी के अलावा वेतन भत्ते का बेनिफिट भी मिलेगा. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वो ईसीजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.

ECGC PO Recruitment

