ECIL Technician Recruitment 2025: सरकारी कंपनी में BTech वालों के लिए नौकरी, जल्दी ऐसे करें आवेदन; ये है आखिरी तारीख

ECIL Technician Recruitment 2025: क्या आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं? अगर हां, तो आपके पास एक अच्छा मौका है. बी.ई या बीटेक वालों के लिए सरकारी नौकरी पाने का मौका है. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) में कुछ पद खाली है. भारत सरकार की इस कंपनी में 160 पदों पर भर्ती की जा रही है. आवेदन की प्रक्रिया चल रही है. अगर आपने भी बीटेक या बी.ई की पढ़ाई कर रखी है तो इस पद भर्ती के लिए अप्लाई करने का सोच सकते हैं. आइए आवेदन के लिए आखिरी तारीख और आवेदन प्रोसेस जान लेते हैं.

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी में 160 पद भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आखिरी तारीख 22 सितंबर 2025 है. 16 सितंबर से कंपनी में भर्ती की आवेदन प्रक्रिया चल रही है. बस कुछ दिन बाकी है इसलिए अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी से आवेदन प्रक्रिया जान लीजिए.

क्या चाहिए योग्यता?

मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बी.ई या बीटेक डिग्री जरूरी. न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों से पास होना जरूरी. पद संबंधित काम की समझ और एक्सपीरियंस जरूरी. संबंधित फील्ड में 1 साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जरूरी.

कहां से करें आवेदन?

भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. ऑफिशियल वेबसाइट www.ecil.co.in पर अप्लाई के लिए ऑप्शन शो होगा. ईसीआईएल टेक्निकल ऑफिसर भर्ती के लिए यहां से आवेदन कर सकते हैं. आइए स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं.

आवेदन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

सबसे पहले कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट- www.ecil.co.in पर जाएं. करंट जॉब ओपनिंग्स सेक्शन पर जाएंगे तो टेक्निकल ऑफिसर का अप्लाई लिंक शो होगा. क्लिक करें और आवेदन प्रक्रिया को अपनाए, अपने नाम के अलावा अन्य जानकारी एंटर करें. दस्तावेजों को जमा करें और सभी दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ लें. आवेदन फीस की पेमेंट के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा. सबमिट बटन दबाएं और इसका कन्फर्मेशन प्रिंट आउट निकाल लें. शॉर्टलिस्ट होने पर रजिस्टर्ड ईमेल पर ही जानकारी प्राप्त हो जाएगी.

