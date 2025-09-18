ECIL Technician Recruitment 2025: सरकारी कंपनी में BTech वालों के लिए नौकरी, जल्दी ऐसे करें आवेदन; ये है आखिरी तारीख

ECIL Technician Recruitment 2025: बी टेक या बी.ई की पढ़ाई करने वाले सरकारी नौकरी देख रहे हैं तो भारत सरकार की (ECIL) कंपनी में टेक्निकल ऑफिसर पद खाली है. आइए जानते हैं कि कैसे और कहां से अप्लाई कर सकते हैं.
Trending Photos
ECIL Technician Recruitment 2025: क्या आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं? अगर हां, तो आपके पास एक अच्छा मौका है. बी.ई या बीटेक वालों के लिए सरकारी नौकरी पाने का मौका है. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) में कुछ पद खाली है. भारत सरकार की इस कंपनी में 160 पदों पर भर्ती की जा रही है. आवेदन की प्रक्रिया चल रही है. अगर आपने भी बीटेक या बी.ई की पढ़ाई कर रखी है तो इस पद भर्ती के लिए अप्लाई करने का सोच सकते हैं. आइए आवेदन के लिए आखिरी तारीख और आवेदन प्रोसेस जान लेते हैं.
कब तक कर सकते हैं आवेदन?
इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी में 160 पद भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आखिरी तारीख 22 सितंबर 2025 है. 16 सितंबर से कंपनी में भर्ती की आवेदन प्रक्रिया चल रही है. बस कुछ दिन बाकी है इसलिए अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी से आवेदन प्रक्रिया जान लीजिए.
क्या चाहिए योग्यता?
कहां से करें आवेदन?
भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. ऑफिशियल वेबसाइट www.ecil.co.in पर अप्लाई के लिए ऑप्शन शो होगा. ईसीआईएल टेक्निकल ऑफिसर भर्ती के लिए यहां से आवेदन कर सकते हैं. आइए स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं.
आवेदन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
ये भी पढ़ें- SBI Clerk Exam 2025: 20 सितंबर को प्रारंभिक परीक्षा, अभी तक नहीं डाउनलोड किया एडमिट कार्ड? यहां जानें प्रोसेस