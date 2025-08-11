ECL Recruitment 2025: ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में 1123 अप्रेंटिस पदों पर निकली भर्ती, 11 सितंबर से पहले ऐसे करें आवेदन

ECL Apprentice Recruitment 2025: सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के तहत आने वाली कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL) में कई अप्रेंजिस पदों पर भर्ती निकली है. ईसीएल ने PGPT और PDPT 1123 अप्रेंटिस पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट easterncoal.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 9 अगस्त, 2025 से शुरू हो गई है और आवेदन करने की लास्ट डेट 11 सितंबर, 2025 तय की गई है. ऐसे में जो उम्मीदवार जारी पद के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वो लास्ट डेट से पहले आवेदन कर दें.

इन पदों पर निकली भर्ती-

PGPT - 280 पद

PDPT - 843 पद

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

जो उम्मीदवार जारी पद के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, उनके पास किसी भी मान्य प्राप्त बोर्ड और संस्थान से डिप्लोमा या ग्रेजुएशन में न्यूनतम 50% प्राप्त अंक की डिग्री होनी चाहिए.

इतना मिलेगा स्टाइपेंड

संबंधित पद के लिए चुने गए उम्मीदवारों को पीजीपीटी अप्रेंटिस पद के लिए 4,500 रुपए प्रति महीने और पीडीजीटी पद के लिए चुने गए उम्मीदवारों को 4,000 रुपये प्रति महीने स्टाइपेंड के तौर पर दिए जाएंगे.

चयन प्रक्रिया

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम और मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा. इसके लिए लिखित परीक्षा नहीं कराई जाएगी. योग्यता और चयण प्रक्रिया से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए कैंडिडेट जारी ऑफिशियल नोटिस को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.

इन डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी

कक्षा दसवीं का सर्टिफिकेट

डिप्लोमा और डिग्री के अंतिम साल का सर्टिफिकेट

NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट

ई-आधार कार्ड

बैंक डिटेल कॉपी

कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC, ST और OBC वर्ग से आते हैं.

एक पासपोर्ट साइज फोटो

ऐसे करें आवेदन

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करना होगा.

उम्मीदवार सबसे पहले NATS पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें.

इसके बाद मांगी गई डिटेल्स को भरकर अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करें.

फिर ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सर्च करें.

वहां अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करें.

इसके बाद मांगे गए जरूरी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

भविष्य के लिए फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें.

