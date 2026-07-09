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काम सिर्फ उतना ही, जितने के पैसे, भारत में 'Effort Recession' की शुरुआत; 10 में से 6 कंपनियां परेशान!

What is Effort Recession: ऑफिस में समय पर आना, तय जिम्मेदारियां पूरी करना और फिर घर लौट जाना... क्या अब यही नई वर्क कल्चर बनती जा रही है? कंपनियों का कहना है कि कर्मचारी अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन संगठन की उम्मीद से बढ़कर योगदान देने का उत्साह पहले जैसा नहीं रहा है.

Written BySimran Singh
Published: Jul 09, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 12:32 PM IST
काम सिर्फ उतना ही, जितने के पैसे, भारत में 'Effort Recession' की शुरुआत; 10 में से 6 कंपनियां परेशान!
Image Credit: Effort RecessionSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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