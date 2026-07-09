काम सिर्फ उतना ही, जितने के पैसे, भारत में 'Effort Recession' की शुरुआत; 10 में से 6 कंपनियां परेशान!

रिपोर्ट का सबसे अहम निष्कर्ष नेतृत्व से जुड़ा है. जिन कर्मचारियों को लगता है कि उनके मैनेजर उनकी परवाह करते हैं और उन्हें अच्छे पैसे मिलेंगे वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं. उनका अतिरिक्त प्रयास का स्तर 99 फीसदी तक पहुंच जाता है. वहीं, जहां ऐसा भरोसा नहीं बन पाता, वहां ये सिर्फ 29 फीसदी रह जाता है. इसी तरह प्रेरणादायक नेतृत्व भी बड़ा फर्क पैदा करता है. जब कर्मचारी अपने लीडर से प्रेरित महसूस करते हैं तो उनका अतिरिक्त योगदान 98 फीसदी तक पहुंच जाता है, जबकि प्रेरणा की कमी होने पर ये 32 फीसदी तक सिमट जाता है.