EMRS Recruitment 2025: एकलव्य मॉडल स्कूल में टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, जल्दी करें आवेदन, लास्ट डेट कल

EMRS Recruitment 2025 Vacancy: एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) ने टीचिंग और नॉन-टीचिंग के 7267 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 सितंबर, 2025 है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, वे तुरंत कर दें.
EMRS Recruitment 2025 Notification: सरकरी नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) ने टीचिंग और नॉन-टीचिंग के 7267 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 19 सितंबर, 2025 से शुरू हो गई और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख कल यानी 23 सितंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट nests.tribal.gov.in पर जाकर तुरंत अप्लाई कर दें, नहीं तो आपके हाथ से एक शानदार मौका निकल जाएगा.
इन 7267 पदों पर निकली वैकेंसी
प्रिंसिपल - 225 पद
PGT (पोस्ट ग्रेजुएट टीचर) - 1460 पद
TGT (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर) - 3962 पद
हॉस्टल वार्डन - 635 पद
महिला स्टाफ नर्स - 550 पद
अकाउंटेंट - 61 पद
क्लर्क (जूनियर सचिवालय सहायक) - 228 पद
लैब अटेंडेंट - 146 पद
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
प्रिंसिपल, PGT - मान्यता प्राप्त संस्थान से B.Ed के साथ मास्टर की डिग्री और 8 से 12 साल का अनुभव होना चाहिए.
TGT - कैंडिडेट्स CTET पास होने चाहिए. इसी के साथ उनके पास संबंधित विषय में बैचलर और B.Ed की डिग्री होनी चाहिए.
हॉस्टल वार्डन - किसी भी विषय में बैचलर डिग्री
महिला स्टाफ नर्स - नर्सिंग में BSC या संबंधित डिग्री
अकाउंटेंट - कॉमर्स या अकाउंट्स में बैचलर की डिग्री
क्लर्क (JSA) - 12वीं पास के साथ टाइपिंग स्किल
लैब अटेंडेंट - साइंस विषय के साथ 10वीं/12वीं पास होने चाहिए.
चयन प्रक्रिया
लिखित परीक्षा
स्किल टेस्ट
इंटरव्यू
आयु सीमा
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 55 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 1 अगस्त, 2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.
आवेदन शुल्क
अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा.
जनरल/OBC/EWS - प्रिंसिपल के लिए - 2500 रुपए
PGT और TGT - 2000 रुपए
नॉन-टीचिंग - 1500 रुपए
SC/CT/PwBD/महिलाएं और अन्य सभी पदों के लिए - 500 रुपए
इतनी होगी सैलरी
प्रिंसिपल - 78,800 रुपए प्रति महीने
PGT - 47,600 रुपए प्रति महीने
TGT - 44,900 रुपए प्रति महीने
हॉस्टल वार्डन - 29,200 रुपए प्रति महीने
महिला स्टाफ नर्स - 29,200 रुपए प्रति महीने
अकाउंटेंट - 35,400 रुपए प्रति महीने
क्लर्क (JSA) - 19,900 रुपए प्रति महीने
लैब अटेंडेंट - 18,000 रुपए प्रति महीने
ऐसे करें आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.
उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nests.tribal.gov.in पर जाएं.
होमपेज पर जाने के बाद EMRS recruitment 2025 लिंक पर क्लिक करें.
इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.
फिर मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.
मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.
आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
फिर फॉर्म को सबमिट कर दें.
लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.
जानकारी के लिए बता दें, उम्मीदवार योग्यता, चयन प्रक्रिया या अन्य ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.
