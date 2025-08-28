Job Alert: सितंबर में जॉब्स की बरसात! इन 7 बड़ी नौकरियों के लिए करें अप्लाई, न गंवाएं मौका

Employment News: सितंबर में नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. जी हां, अगले महीने कई सरकारी सेक्टर में वैकेंसी निकली है. ये अलग-अलग भर्तियां अलग-अलग पोस्ट के लिए है, जिसके लिए उम्मीदवारों की योग्तया भी अलग-अलग है. ऐसे में आप अपने इंटरेस्ट और एलिजिबिलिटी के आधार पर पदों पर अप्लाई कर सकते हैं. खबर में हम आपके लिए टॉप 7 वैकेंसी की डिटेल्स लेकर आए हैं, जिसके लिए आवेदन आप सितंबर महीने में लास्ट डेट से पहले तक कर सकते हैं. देखें पूरी लिस्ट..

1. एयरपोर्ट

संस्थान- आईजीआई एविएशन सर्विसेज

पोस्ट- ग्राउंड स्टाफ और लोडर

पोस्ट की संख्या- 1400

आवेदन की लास्ट डेट- 21 सितंबर 2025

ऑफिशियल वेबसाइट- isasviationdelhi.com

2. गर्वनमेंट टीचर

संस्थान- राजस्थान लोक सेवा आयोग

पोस्ट- टीचर और कोच

पोस्ट की संख्या- 3225

आवेदन की लास्ट डेट- 12 सितंबर 2025

ऑफिशियल वेबसाइट- rpsc.rajasthan.gov.in

3. टीचर

संस्थान- राजस्थान लोक सेवा आयोग

पोस्ट- सीनियर टीचर

पोस्ट की संख्या- 6500

आवेदन की लास्ट डेट- 17 सितंबर 2025

ऑफिशियल वेबसाइट- rpsc.rajasthan.gov.in

4. ऑफिस असिस्टेंट

संस्थान- बिहार कर्मचारी चयन आयोग

पोस्ट- ऑफिस असिस्टेंट

पोस्ट की संख्या- 3727

आवेदन की लास्ट डेट- 24 सितंबर 2025

ऑफिशियल वेबसाइट- bssc.bihar.gov.in

5. स्वास्थ्य विभाग

संस्थान- बिहार स्वास्थ्य विभाग

पोस्ट- लैब टेक्नीशियन

पोस्ट की संख्या- 1075

आवेदन की लास्ट डेट- 15 सितंबर 2025

ऑफिशियल वेबसाइट- shs.bihar.gov.in

6. नाबार्ड

संस्थान- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

पोस्ट- लीगल ऑफिसर, सॉफ्टवेयर डेवलपर आदि

पोस्ट की संख्या- 5

आवेदन की लास्ट डेट- 31 अगस्त 2025

ऑफिशियल वेबसाइट- nabard.org

7. फील्ड इंजीनियर

संस्थान- पावरग्रिड

पोस्ट- फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर

पोस्ट की संख्या- 1543

आवेदन की लास्ट डेट- 17 सितंबर 2025

ऑफिशियल वेबसाइट- powergrid.in