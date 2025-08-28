Job Alert: सितंबर में जॉब्स की बरसात! इन 7 बड़ी नौकरियों के लिए करें अप्लाई, न गंवाएं मौका

September Jobs 2025: सितंबर में नौकरियों की बहार लगी है. कई जगहों पर बंपर भर्तियां निकली है. अगर आप सरकारी नौकरी करने की सोच रहे हैं तो इस खबर में हम लाए हैं टॉप 7 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी डिटेल्स.
Employment News: सितंबर में नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. जी हां, अगले महीने कई सरकारी सेक्टर में वैकेंसी निकली है. ये अलग-अलग भर्तियां अलग-अलग पोस्ट के लिए है, जिसके लिए उम्मीदवारों की योग्तया भी अलग-अलग है. ऐसे में आप अपने इंटरेस्ट और एलिजिबिलिटी के आधार पर पदों पर अप्लाई कर सकते हैं. खबर में हम आपके लिए टॉप 7 वैकेंसी की डिटेल्स लेकर आए हैं, जिसके लिए आवेदन आप सितंबर महीने में लास्ट डेट से पहले तक कर सकते हैं. देखें पूरी लिस्ट..
1. एयरपोर्ट
संस्थान- आईजीआई एविएशन सर्विसेज
पोस्ट- ग्राउंड स्टाफ और लोडर
पोस्ट की संख्या- 1400
आवेदन की लास्ट डेट- 21 सितंबर 2025
ऑफिशियल वेबसाइट- isasviationdelhi.com
2. गर्वनमेंट टीचर
संस्थान- राजस्थान लोक सेवा आयोग
पोस्ट- टीचर और कोच
पोस्ट की संख्या- 3225
आवेदन की लास्ट डेट- 12 सितंबर 2025
ऑफिशियल वेबसाइट- rpsc.rajasthan.gov.in
3. टीचर
संस्थान- राजस्थान लोक सेवा आयोग
पोस्ट- सीनियर टीचर
पोस्ट की संख्या- 6500
आवेदन की लास्ट डेट- 17 सितंबर 2025
ऑफिशियल वेबसाइट- rpsc.rajasthan.gov.in
4. ऑफिस असिस्टेंट
संस्थान- बिहार कर्मचारी चयन आयोग
पोस्ट- ऑफिस असिस्टेंट
पोस्ट की संख्या- 3727
आवेदन की लास्ट डेट- 24 सितंबर 2025
ऑफिशियल वेबसाइट- bssc.bihar.gov.in
5. स्वास्थ्य विभाग
संस्थान- बिहार स्वास्थ्य विभाग
पोस्ट- लैब टेक्नीशियन
पोस्ट की संख्या- 1075
आवेदन की लास्ट डेट- 15 सितंबर 2025
ऑफिशियल वेबसाइट- shs.bihar.gov.in
6. नाबार्ड
संस्थान- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
पोस्ट- लीगल ऑफिसर, सॉफ्टवेयर डेवलपर आदि
पोस्ट की संख्या- 5
आवेदन की लास्ट डेट- 31 अगस्त 2025
ऑफिशियल वेबसाइट- nabard.org
7. फील्ड इंजीनियर
संस्थान- पावरग्रिड
पोस्ट- फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर
पोस्ट की संख्या- 1543
आवेदन की लास्ट डेट- 17 सितंबर 2025
ऑफिशियल वेबसाइट- powergrid.in