Job Alert: सितंबर में जॉब्स की बरसात! इन 7 बड़ी नौकरियों के लिए करें अप्लाई, न गंवाएं मौका
Advertisement
trendingNow12899624
Hindi Newsनौकरी

Job Alert: सितंबर में जॉब्स की बरसात! इन 7 बड़ी नौकरियों के लिए करें अप्लाई, न गंवाएं मौका

September Jobs 2025: सितंबर में नौकरियों की बहार लगी है. कई जगहों पर बंपर भर्तियां निकली है. अगर आप सरकारी नौकरी करने की सोच रहे हैं तो इस खबर में हम लाए हैं टॉप 7 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी डिटेल्स. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 28, 2025, 11:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Job Alert: सितंबर में जॉब्स की बरसात! इन 7 बड़ी नौकरियों के लिए करें अप्लाई, न गंवाएं मौका

Employment News: सितंबर में नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. जी हां, अगले महीने कई सरकारी सेक्टर में वैकेंसी निकली है. ये अलग-अलग भर्तियां अलग-अलग पोस्ट के लिए है, जिसके लिए उम्मीदवारों की योग्तया भी अलग-अलग है. ऐसे में आप अपने इंटरेस्ट और एलिजिबिलिटी के आधार पर पदों पर अप्लाई कर सकते हैं. खबर में हम आपके लिए टॉप 7 वैकेंसी की डिटेल्स लेकर आए हैं, जिसके लिए आवेदन आप सितंबर महीने में लास्ट डेट से पहले तक कर सकते हैं.  देखें पूरी लिस्ट..

ये भी पढ़ें- 23,000 से लेकर 1,20,000 रुपये तक सैलरी! यहां निकली हजारों पदों पर वैकेंसी; जानें कहां, कैसे और कौन कर सकता है अप्लाई?

1. एयरपोर्ट
संस्थान- आईजीआई एविएशन सर्विसेज
पोस्ट- ग्राउंड स्टाफ और लोडर
पोस्ट की संख्या- 1400
आवेदन की लास्ट डेट- 21 सितंबर 2025
ऑफिशियल वेबसाइट- isasviationdelhi.com

Add Zee News as a Preferred Source

2. गर्वनमेंट टीचर
संस्थान- राजस्थान लोक सेवा आयोग
पोस्ट- टीचर और कोच
पोस्ट की संख्या- 3225
आवेदन की लास्ट डेट- 12 सितंबर 2025
ऑफिशियल वेबसाइट- rpsc.rajasthan.gov.in

3. टीचर 
संस्थान- राजस्थान लोक सेवा आयोग
पोस्ट- सीनियर टीचर
पोस्ट की संख्या- 6500
आवेदन की लास्ट डेट- 17 सितंबर 2025
ऑफिशियल वेबसाइट- rpsc.rajasthan.gov.in

ये भी पढ़ें- GATE 2026 Registration आज से; जानें जरूरी डॉक्यूमेंट्स, एग्जाम डेट, सिलेबस और फीस की पूरी जानकारी यहां

4. ऑफिस असिस्टेंट
संस्थान- बिहार कर्मचारी चयन आयोग
पोस्ट- ऑफिस असिस्टेंट
पोस्ट की संख्या- 3727
आवेदन की लास्ट डेट- 24 सितंबर 2025
ऑफिशियल वेबसाइट- bssc.bihar.gov.in

5. स्वास्थ्य विभाग
संस्थान- बिहार स्वास्थ्य विभाग
पोस्ट- लैब टेक्नीशियन
पोस्ट की संख्या- 1075
आवेदन की लास्ट डेट- 15 सितंबर 2025
ऑफिशियल वेबसाइट- shs.bihar.gov.in

6. नाबार्ड
संस्थान- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
पोस्ट- लीगल ऑफिसर, सॉफ्टवेयर डेवलपर आदि
पोस्ट की संख्या- 5
आवेदन की लास्ट डेट- 31 अगस्त 2025
ऑफिशियल वेबसाइट- nabard.org

7. फील्ड इंजीनियर
संस्थान- पावरग्रिड 
पोस्ट- फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर
पोस्ट की संख्या- 1543
आवेदन की लास्ट डेट- 17 सितंबर 2025
ऑफिशियल वेबसाइट- powergrid.in

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

Sarkari NaukriEmployment news

Trending news

Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
Ganesh Idol
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
RSS chief Mohan Bhagwat
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: घुसपैठ की कोशिश नाकाम: गुरेज सेक्टर में दो आतंकी ढेर
breaking news live updates
Aaj Ki Taza Khabar Live: घुसपैठ की कोशिश नाकाम: गुरेज सेक्टर में दो आतंकी ढेर
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
Mansoon
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA Analysis
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
DNA Analysis
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
DNA
सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
DNA
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
विलायत खान ने क्यों नहीं लिए पद्म सम्मान? भारत में प्रदर्शन करना भी कर दिया बंद
Ustad Vilayat Khan
विलायत खान ने क्यों नहीं लिए पद्म सम्मान? भारत में प्रदर्शन करना भी कर दिया बंद
;