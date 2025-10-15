Advertisement
EMRS Recruitment 2025: 55 साल तक की उम्र वालों के लिए सरकारी नौकरी; 23 अक्टूबर है आवेदन की आखिरी तारीख, जानें स्कूल भर्ती के लिए अप्लाई प्रोसेस

EMRS Recruitment 2025: उम्र 55 है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है. इस उम्र या इससे कम उम्र वालों के लिए स्कूल में नॉन टीचिंग भर्ती निकली है. 10वीं या 12वीं पास वाले भी आवेदन कर सकते हैं. एकलव्य मॉडल स्कूल में भर्ती खाली है. आइए जानते हं  किन-किन पदों पर भर्ती खाली है और कैसे आवेदन कर सकते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 15, 2025, 07:14 AM IST
EMRS Non Teaching Recruitment 2025: क्या आप भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं? मगर सिर्फ 10वीं या 12वीं कक्षा तक ही पढ़ाई कर रखी है? तो चिंता न करें क्योंकि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) की ओर से ऐसे उम्मीदवारों की भर्ती की जा रही है. स्कूल द्वारा नॉन टीचिंग भर्ती की जा रही है. लैब अटेंडेंट के कुल 146 रिक्तियों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है और 23 अक्टूबर तक ऑनलाइन फ्रॉम भरा जा सकता है. जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में टीचिंग और नॉन-टीचिंग के 7 हजार से अधिक पद खाली हैं. आइए जानते हैं कि कैसे और कौन लैब अटेंडेंट पद भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है?

किन शैक्षणिक योग्यता की जरूरत?

  • 10वीं पास उम्मीदवार के पास पास मान्यता प्राप संस्थान से लैब टेक्निशियन का सर्टिफिकेट होना जरूरी है. इसके संबंध में डिप्लोमा भी होगा तो चलेगा.
  • 12वीं पास उम्मीदवार का साइंस स्ट्रीम से मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास होना जरूरी है.

क्या है आयु सीमा?

योग्य और इच्छुक उम्मीदवार की उम्र 30 से अधिक न हो, लेकिन आरक्षित वर्ग के लिए आयु सीमा सरकारी नियमों के तहत 55 साल तक है. ऐसे में एससी, एसटी, ओबीसी जैसे आरक्षित वर्ग 55 साल की उम्र होने पर भी आवेदन कर सकते हैं.

कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट- nests.tribal.gov.in पर जाएं.
  2. यहां होम पेज पर ‘EMRS Recruitment 2025’ शो होगा.
  3. उस पर क्लिक करने के साथ लिंक के जरिए नया पेज ओपन होगा.
  4. पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा कर लीजिए.
  5. एप्लीकेशन फॉर्म में जो डिटेल्स मांगी जाए उसे भर दें.
  6. संबंधित डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा करें.
  7. आवेदन का प्रीव्यू करें और फिर फॉर्म सबमिट कर दें.
  8. कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करें साथ ही उसका प्रिंट आउट भी निकाल लें.

क्या है चयनित प्रक्रिया?

लिखित परीक्षा के बाद लैब अटेंडेंट पद भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन होगा. परीक्षा टीयर-1 और 2 के अलावा मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन किया जाएगा. टीयर-1 और 2 दोनों एग्जाम में 100 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे.

कितनी हो सकती है सैलरी?

लैब अटेंडेंट पद चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल-1 के तहत मासिक सैलरी मिलेगी. 18 हजार रुपये से शुरुआती मासिक बेसिक सैलरी होगी. जबकि, इंक्रीमेंट और भत्तों के ज्यादा इस पद पर अधिकतम सैलरी 56900 रुपये तक हो सकती है.

