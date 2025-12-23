EIL Recruitment 2025: 41 की उम्र में सरकारी नौकरी का मौका! एसोसिएट इंजीनियर के पदों पर आवेदन शुरू, 1.12 लाख तक मिलेगी सैलरी

EIL Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की बेहतर तलाश में जुटे लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (EIL) ने एसोसिएट इंजीनियर के कुल 42 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट engineersindia.com पर जाकर तय लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं.

इन 42 पदों पर निकली वैकेंसी

एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड-III (सिविल) - 08 पद

एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड-III (मैकेनिकल) - 10 पद

एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड-III (वेल्डिंग/NDT) - 07 पद

एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड-III (इलेक्ट्रिकल) - 06 पद

एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड-III (इंस्ट्रूमेंटेशन) - 03 पद

एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड-IV (सिविल) - 02 पद

एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड-IV (मैकेनिकल) - 04 पद

एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड-IV (वेल्डिंग/NDT) - 01 पद

एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड-IV (इलेक्ट्रिकल) - 01 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार इंजीनियरिंग की डिग्री B.E./B.Tech./B.Sc में कम से कम 60% अंकों के साथ संबंधित क्षेत्र में 5 सालों का अनुभव होना चाहिए.

आयु सीमा

एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड-III (सिविल) - अधिकतम आयु 41 साल

एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड-III (मैकेनिकल) - अधिकतम आयु 41 साल

एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड-III (वेल्डिंग/NDT) - अधिकतम आयु 41 साल

एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड-III (इलेक्ट्रिकल) - अधिकतम आयु 41 साल

एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड-III (इंस्ट्रूमेंटेशन) - अधिकतम आयु 41 साल

एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड-IV (सिविल) - अधिकतम आयु 45 साल

एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड-IV (मैकेनिकल) - अधिकतम आयु 45 साल

एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड-IV (वेल्डिंग/NDT) - अधिकतम आयु 45 साल

एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड-IV (इलेक्ट्रिकल) - अधिकतम आयु 45 साल

इतनी होगी सैलरी

एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड-III : 86,400 से 96,000 रुपये प्रति महीने

एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड-IV : 1,06,400 से 1,12,000 रुपये प्रति महीने

चयन प्रक्रिया

स्क्रीनिंग टेस्ट

पर्सनल इंटरव्यू

ऐसे करें आवेदन:

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट engineersindia.com पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें (यदि लागू हो)

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

