Advertisement
trendingNow13051073
Hindi NewsनौकरीEIL Recruitment 2025: 41 की उम्र में सरकारी नौकरी का मौका! एसोसिएट इंजीनियर के पदों पर आवेदन शुरू, 1.12 लाख तक मिलेगी सैलरी

EIL Recruitment 2025: 41 की उम्र में सरकारी नौकरी का मौका! एसोसिएट इंजीनियर के पदों पर आवेदन शुरू, 1.12 लाख तक मिलेगी सैलरी

EIL Recruitment 2025 Vacancy: इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (EIL) ने एसोसिएट इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट engineersindia.com पर 31 दिसंबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 23, 2025, 07:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

EIL Recruitment 2025: 41 की उम्र में सरकारी नौकरी का मौका! एसोसिएट इंजीनियर के पदों पर आवेदन शुरू, 1.12 लाख तक मिलेगी सैलरी

EIL Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की बेहतर तलाश में जुटे लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (EIL) ने एसोसिएट इंजीनियर के कुल 42 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट engineersindia.com पर जाकर तय लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं. 

इन 42 पदों पर निकली वैकेंसी 

  • एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड-III (सिविल) - 08 पद

    Add Zee News as a Preferred Source

  • एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड-III (मैकेनिकल) - 10 पद

  • एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड-III (वेल्डिंग/NDT) - 07 पद

  • एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड-III (इलेक्ट्रिकल) - 06 पद

  • एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड-III (इंस्ट्रूमेंटेशन) - 03 पद

  • एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड-IV (सिविल) - 02 पद

  • एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड-IV (मैकेनिकल) - 04 पद

  • एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड-IV (वेल्डिंग/NDT) - 01 पद

  • एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड-IV (इलेक्ट्रिकल) - 01 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार इंजीनियरिंग की डिग्री B.E./B.Tech./B.Sc में कम से कम 60% अंकों के साथ संबंधित क्षेत्र में 5 सालों का अनुभव होना चाहिए. 

आयु सीमा 

  • एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड-III (सिविल) - अधिकतम आयु 41 साल 

  • एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड-III (मैकेनिकल) - अधिकतम आयु 41 साल

  • एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड-III (वेल्डिंग/NDT) - अधिकतम आयु 41 साल

  • एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड-III (इलेक्ट्रिकल) - अधिकतम आयु 41 साल

  • एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड-III (इंस्ट्रूमेंटेशन) - अधिकतम आयु 41 साल

  • एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड-IV (सिविल) - अधिकतम आयु 45 साल

  • एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड-IV (मैकेनिकल) - अधिकतम आयु 45 साल

  • एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड-IV (वेल्डिंग/NDT) - अधिकतम आयु 45 साल

  • एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड-IV (इलेक्ट्रिकल) - अधिकतम आयु 45 साल

ये भी पढ़ें: SSC LDCE Recruitment 2025: युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! स्टेनोग्राफर के 300+ पदों पर निकली भर्ती, फटाफट करें आवेदन

इतनी होगी सैलरी 

  • एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड-III : 86,400 से 96,000 रुपये प्रति महीने 

  • एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड-IV : 1,06,400 से 1,12,000 रुपये प्रति महीने 

चयन प्रक्रिया 

  • स्क्रीनिंग टेस्ट 

  • पर्सनल इंटरव्यू

ऐसे करें आवेदन: 
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट engineersindia.com पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें (यदि लागू हो)

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 
ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

ये भी पढ़ें: BARC Recruitment 2025: भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में साइंटिफिक ऑफिसर के पदों पर वैकेंसी, आज से आवेदन शुरू, 1.35 लाख तक मिलेगी सैलरी

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

EIL Recruitment 2025

Trending news

'मोदी सरकार इसे बेचने पर लगी है', अरावली को लेकर भड़के कांग्रेस नेता, जाएंगे SC
Aravalli hills
'मोदी सरकार इसे बेचने पर लगी है', अरावली को लेकर भड़के कांग्रेस नेता, जाएंगे SC
'खतरे के लिए तैयार रहे भारत...,' बातों-बातों में क्या इशारा कर गए CDS अनिल चौहान?
National News
'खतरे के लिए तैयार रहे भारत...,' बातों-बातों में क्या इशारा कर गए CDS अनिल चौहान?
बाबरी और चुनाव में 'खेला', क्या दीदी को उनके खेल में मात देंगे हुमायूं कबीर?
West Bengal Politics
बाबरी और चुनाव में 'खेला', क्या दीदी को उनके खेल में मात देंगे हुमायूं कबीर?
कंबल बेचने वाले कश्मीरी निकले पाकिस्तानी जासूस, अरुणाचल में बड़ा खुलासा!
arrested in spying case
कंबल बेचने वाले कश्मीरी निकले पाकिस्तानी जासूस, अरुणाचल में बड़ा खुलासा!
'प्रियंका गांधी को बनाइए प्रधानमंत्री फिर... कांग्रेस सांसद ने क्यों की ऐसी मांग?
priyanka gandhi
'प्रियंका गांधी को बनाइए प्रधानमंत्री फिर... कांग्रेस सांसद ने क्यों की ऐसी मांग?
राहुल गांधी के बर्लिन बयान पर सपा नेता का प्रहार, बोले- घर की बात घर में होनी चाहिए
Rahul Gandhi Berlin Remarks
राहुल गांधी के बर्लिन बयान पर सपा नेता का प्रहार, बोले- घर की बात घर में होनी चाहिए
क्रिसमस से पहले केरल में बर्ड फ्लू का कहर, कई जिलों में हुई पुष्टि; अलर्ट जारी
Kerala Bird Flu Alert
क्रिसमस से पहले केरल में बर्ड फ्लू का कहर, कई जिलों में हुई पुष्टि; अलर्ट जारी
किसानों के लिए बड़ा संदेश! पीएम मोदी ने दी बेहद खास सलाह, शुरू करें प्राकृतिक खेती
PM Modi
किसानों के लिए बड़ा संदेश! पीएम मोदी ने दी बेहद खास सलाह, शुरू करें प्राकृतिक खेती
'उनकी पार्टी ऐसी दोस्ती को', प्रियंका गांधी ने PM मोदी के साथ पी चाय तो मचा हंगामा
John Brittas
'उनकी पार्टी ऐसी दोस्ती को', प्रियंका गांधी ने PM मोदी के साथ पी चाय तो मचा हंगामा
विदेशी आकाओं की तालियां बटोरने के लिए भारत-विरोधी कैंपेन चला रहे राहुल गांधी
Rahul Gandhi
विदेशी आकाओं की तालियां बटोरने के लिए भारत-विरोधी कैंपेन चला रहे राहुल गांधी