EIL Recruitment 2025: 44 साल की उम्र में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, मैनेजर पदों पर भर्ती शुरू, 2.6 लाख तक होगी मंथली सैलरी

EIL Recruitment 2025: 44 साल की उम्र में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, मैनेजर पदों पर भर्ती शुरू, 2.6 लाख तक होगी मंथली सैलरी

EIL Recruitment 2025 Vacancy: इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (EIL) ने मैनेजर के विभिन्न 22 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट engineersindia.com पर 02 जनवरी, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 21, 2025, 11:53 PM IST
EIL Recruitment 2025: 44 साल की उम्र में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, मैनेजर पदों पर भर्ती शुरू, 2.6 लाख तक होगी मंथली सैलरी

EIL Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (EIL) ने मैनेजर के विभिन्न 22 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 02 जनवरी , 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट engineersindia.com पर जाकर तय लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं. 

 

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर.

EIL Recruitment 2025

