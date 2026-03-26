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EPFO में नौकरी का सपना होगा सच! 153 पदों पर निकली सीधी भर्ती; 10वीं पास के लिए सुनहरा मौका

EPFO recruitment 2026: ईपीएफओ ने 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए एलडीसी और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के 153 पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक अभ्यर्थी 1 अप्रैल 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसमें चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 26, 2026, 07:56 AM IST
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EPFO में नौकरी का सपना होगा सच! 153 पदों पर निकली सीधी भर्ती; 10वीं पास के लिए सुनहरा मौका

EPFO recruitment 2026: एम्पलाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ में नौकरी करने का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर है. संगठन ने नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के जरिए कुल 153 पदों को भरा जाएगा. ये पद लोअर डिविजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के हैं. देश के अलग-अलग 23 क्षेत्रों में ये भर्तियां की जाएंगी. ऐसे में जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक अच्छा मौका माना जा रहा है.

आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. उम्मीदवार 23 मार्च से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की आखिरी तारीख 1 अप्रैल तय की गई है. इसलिए इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते फॉर्म भर दें. आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किए जाएंगे. इसके लिए उम्मीदवारों को ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.

 10वीं पास होना जरूरी

अगर योग्यता की बात करें, तो उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक यानी 10वीं पास होना जरूरी है. इसके साथ ही अन्य जरूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी पूरा करना होगा. इसलिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लेना चाहिए. ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी न हो पाए.

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कितनी होगी सैलरी?

चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी. सबसे पहले उम्मीदवारों को ऑनलाइन लिखित परीक्षा देनी होगी. इसके बाद शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी. फिर दस्तावेजों का सत्यापन होगा. सभी चरणों को पास करने वाले उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. चयनित अभ्यर्थियों को हर महीने 18,000 से 56,900 रुपए तक सैलरी मिलेगी. वहीं, परीक्षा का आयोजन 2 मई को होने की संभावना जताई गई है.

कैसे करें आवेदन?

ईपीएफओ के रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर वहां भर्ती से जुड़ा नोटिफिकेशन देखें. फिर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

इसके बाद फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें. अंत में फॉर्म को चेक करके सबमिट कर दें. भविष्य के लिए उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लें. ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर पूरी डिटेल देख सकते हैं.

ये भी पढ़ें- IBPS Clerk Mains 2026 Result: आईबीपीएस क्लर्क मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड और कट ऑफ

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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