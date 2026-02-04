ESIC में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका! इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर के 225 पदों पर आवेदन शुरू, 1.77 लाख होगी सैलरी

ESIC IMO Recruitment 2026 Vacancy: इंप्लाइज स्टेट मेडिकल ऑफिसर (ESIC) ने इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर (IMO) ग्रेड-II के कुल 225 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार 17 फरवरी, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.
ESIC IMO Recruitment 2026: मेडिकल क्षेत्र में सरकारी नौकरी करने से अपने शानदार करियर बनाने की तैयारी के साथ बेहतर तलाश में जुटे युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. इंप्लाइज स्टेट मेडिकल ऑफिसर (ESIC) ने इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर (IMO) ग्रेड-II के कुल 225 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑफलाइन मोड में आवेदन प्रक्रिया 20 जनवरी, 2026 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 17 फरवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे तय लास्ट डेट तक आवेदन कर दें.
कैटेगरी वाइज इन 225 पदों पर निकली वैकेंसी-
जनरल - 63 पद
SC - 64 पद
ST - 43 पद
OBC - 33 पद
EWS - 22 पद
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार MBBS की डिग्री के साथ अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप पूर्ण किए होना चाहिए. इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास अन्य निर्धारित पात्रता भी होनी चाहिए.
आयु सीमा
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 35 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 01.08.2024 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.
इतनी होगी मंथली सैलरी
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 56,100 से 1,77,500 रुपये प्रति महीने होगी.
ऐसे करें आवेदन-
जारी पदों के लिए जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.
उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें.
फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.
मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर को अटैच करें.
इसके बाद आवेदन फॉर्म को एक लिफाफे में 'ESIC में IMO ग्रेड II के पद के लिए आवेदन' लिखकर स्पीड पोस्ट द्वारा निम्नलिखित पते पर 17.02.2026 तक भेज दें.
संयुक्त निदेशक (भर्ती),
ESI कॉर्पोरेशन, पंचदीप भवन,
CIG मार्ग, नई दिल्ली-110002
उम्मीदवार वैकेंसी और भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.
