ESIC Recruitment 2025: ईएसआईसी में कई पदों पर निकली वैकेंसी, 68 साल वाले भी कर सकते हैं आवेदन, 1.2 लाख तक होगी सैलरी

ESIC Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वालों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय के अधीन महाराष्ट्र कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी अस्पताल, सोलापुर के लिए स्पेशलिस्ट, पीजीएमओ और सीनियर रेजिडेंट के 13 पदों पर भर्ती के लिए नई वैकेंसी निकाली है. जारी पदों के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों की भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बिना लिखित परीक्षा वॉक-इन-इंटरव्यू के आधार पर की जाएगी. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट esic.gov.in/recruitments या नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

इस दिन होगी वॉक-इन-इंटरव्यू

ईएसआईसी की ओर से वॉक-इन-इंटरव्यू का आयोजन 30 सितंबर, 2025 को सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक किया जाएगा.

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से MBBS और संबंधित पद के अनुसार पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. इसी के साथ जूनियर स्पेशलिस्ट ग्रेड-2 पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास 3 साल का अनुभव और सीनियर स्पेशलिस्ट ग्रेड-2 पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास 5 साल का अनुभव होना चाहिए.

आयु सीमा

स्पेशलिस्ट के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 69 साल से कम और PGMO के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 37 साल से कम होना चाहिए. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

इतनी होगी सैलरी

जूनियर स्पेशलिस्ट - 1,06,000 रुपये प्रति महीने

सीनियर स्पेशलिस्ट - 1,23,000 रुपये प्रति महीने

PGMO - 85,000 रुपये प्रति महीने

