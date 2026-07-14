/लाखों की सैलरी, फिर भी ₹40,000 का फर्जी आय प्रमाण पत्र: कैसे KPSC अध्यक्ष की बेटियों ने आरक्षण घोटाला कर पाई सरकारी नौकरी, पिता सस्पेंड

KPSC Chairman Suspended: क्या कोई सरकारी आयोग का अध्यक्ष, जिसकी आय लाखों रुपये हो, उसकी बेटी सिर्फ 40 हजार रुपये सालाना आय दिखाकर आरक्षण का लाभ ले सकती है? कर्नाटक में सामने आए एक मामले ने पूरे देश में इसी सवाल पर बहस छेड़ दी है. आरोप है कि कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) के अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस. सहुकार की दोनों बेटियों ने कथित तौर पर गलत आय और जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल की. मामला सामने आने के बाद राज्यपाल ने उन्हें निलंबित कर दिया है और अब इस पूरे विवाद की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की सिफारिश की गई है.