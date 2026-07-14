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लाखों की सैलरी, फिर भी ₹40,000 का फर्जी आय प्रमाण पत्र: कैसे KPSC अध्यक्ष की बेटियों ने आरक्षण घोटाला कर पाई सरकारी नौकरी, पिता सस्पेंड

कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) के अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस. साहूकार को कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. आरोप है कि उन्होंने अपनी दो बेटियों को 'इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर' पद पर अवैध तरीके से चयनित करवाया है, आइए पूरा मामला जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 14, 2026, 12:21 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 12:21 PM IST
लाखों की सैलरी, फिर भी ₹40,000 का फर्जी आय प्रमाण पत्र: कैसे KPSC अध्यक्ष की बेटियों ने आरक्षण घोटाला कर पाई सरकारी नौकरी, पिता सस्पेंड
Image Credit: KPSC Chairman suspended

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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