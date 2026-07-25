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फर्जी PhD के दम पर बन गए शिक्षक! 249 गेस्ट टीचर्स पर FIR, 200 से ज्यादा ने जांच शुरू होते ही छोड़ी नौकरी

Guest Lecturers Fraud 2026: कर्नाटक में 249 गेस्ट लेक्चररों का खुलासा हुआ है और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं. इन लोगों ने कॉलेजों में नौकरी पाने के लिए फर्जी पीएचडी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया था.

Written BySimran Singh
Published: Jul 25, 2026, 11:53 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 11:53 AM IST
फर्जी PhD के दम पर बन गए शिक्षक! 249 गेस्ट टीचर्स पर FIR, 200 से ज्यादा ने जांच शुरू होते ही छोड़ी नौकरी
Image Credit: Guest Lecturers Fraud 2026

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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