फर्जी PhD के दम पर बन गए शिक्षक! 249 गेस्ट टीचर्स पर FIR, 200 से ज्यादा ने जांच शुरू होते ही छोड़ी नौकरी

Guest Lecturers Fraud 2026: स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का भविष्य काफी हद तक उनके शिक्षकों पर निर्भर करता है. टीचर्स सिर्फ किताबों का ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि छात्रों के व्यक्तित्व और करियर को भी दिशा देते हैं. ऐसे में अगर पता चले की जो हजारों छात्रों को पढ़ा रहे हैं वो शिक्षक खुद ही फर्जी डिग्री लेकर बैठे हैं तो? और तो और उस फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शिक्षक बन गए हैं, तो इसका असर पूरी शिक्षा व्यवस्था पर पड़ सकता है. कर्नाटक में ऐसा ही एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां सैकड़ों गेस्ट लेक्चरर पर नकली पीएचडी डिग्री के जरिए नौकरी हासिल करने का आरोप लगा है.
कर्नाटक सरकार ने 249 गेस्ट लेक्चरर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं. जांच में सामने आया कि इन लोगों ने कॉलेजों में नौकरी पाने के लिए फर्जी पीएचडी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया था. सरकार ने साफ किया है कि इस तरह की धोखाधड़ी को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
फरवरी 2026 में कॉलेज शिक्षा विभाग ने एक विशेष दस्तावेज सत्यापन अभियान शुरू किया. कई शिकायतें मिलने के बाद सभी सरकारी कॉलेजों के प्रिंसिपलों को निर्देश दिए गए कि वो गेस्ट लेक्चरर द्वारा जमा किए गए शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की संबंधित विश्वविद्यालयों से जांच कराएं. जांच के दौरान NET, SET, PhD, MPhil और अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया गया. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, कई लोगों को पकड़े जाने का डर सताने लगा. इस वजह से 200 से अधिक गेस्ट लेक्चरर ने जांच पूरी होने से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया.
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ इस्तीफा देने से कार्रवाई नहीं रुकेगी. जिन लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल की थी, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं जिन शिक्षकों ने इस्तीफा नहीं दिया, उन्हें निलंबित कर ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है. इस कार्रवाई के बाद ये लोग भविष्य में कर्नाटक के किसी भी विश्वविद्यालय या सरकारी कॉलेज में फैकल्टी पद के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे.
कलबुर्गी:- 154
बेंगलुरु:- 24
मैसूर:- 22 मामले
कॉलेज शिक्षा विभाग के आयुक्त ने सभी कॉलेज प्रिंसिपलों को निर्देश दिए हैं कि जिन गेस्ट लेक्चरर ने गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज जमा किए हैं, उनके खिलाफ संबंधित पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई जाए. साथ ही इस पूरी कार्रवाई की जानकारी ईएमआईएस (EMIS) पोर्टल पर भी अपलोड करना अनिवार्य होगा.
जांच के दौरान ये भी दावा किया गया कि कुछ उम्मीदवारों ने दूसरे राज्यों से 50 हजार से 3 लाख रुपये तक खर्च कर फर्जी पीएचडी डिग्रियां खरीदी थीं. हालांकि इन दावों की जांच अभी जारी है और संबंधित एजेंसियां पूरे मामले की पड़ताल कर रही हैं.
UGC के नियमों के अनुसार फर्स्ट ग्रेड कॉलेजों में गेस्ट लेक्चरर बनने के लिए उम्मीदवार के पास UGC NET, SET या PhD जैसी मान्यता प्राप्त योग्यता होना जरूरी है. इस पात्रता का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने कथित तौर पर नकली डिग्री का इस्तेमाल कर नौकरी हासिल कर ली. अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी.