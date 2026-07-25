फर्जी PhD के दम पर बन गए शिक्षक! 249 गेस्ट टीचर्स पर FIR, 200 से ज्यादा ने जांच शुरू होते ही छोड़ी नौकरी

Guest Lecturers Fraud 2026: स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का भविष्य काफी हद तक उनके शिक्षकों पर निर्भर करता है. टीचर्स सिर्फ किताबों का ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि छात्रों के व्यक्तित्व और करियर को भी दिशा देते हैं. ऐसे में अगर पता चले की जो हजारों छात्रों को पढ़ा रहे हैं वो शिक्षक खुद ही फर्जी डिग्री लेकर बैठे हैं तो? और तो और उस फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शिक्षक बन गए हैं, तो इसका असर पूरी शिक्षा व्यवस्था पर पड़ सकता है. कर्नाटक में ऐसा ही एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां सैकड़ों गेस्ट लेक्चरर पर नकली पीएचडी डिग्री के जरिए नौकरी हासिल करने का आरोप लगा है.