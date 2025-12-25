Advertisement
trendingNow13052943
Hindi Newsनौकरीवित्त मंत्रालय में नौकरी का सुनहरा मौका! बिना देरी करें अप्लाई, मिलेगी 1.50 लाख रुपये तक सैलरी

वित्त मंत्रालय में नौकरी का सुनहरा मौका! बिना देरी करें अप्लाई, मिलेगी 1.50 लाख रुपये तक सैलरी

Finance Ministry Jobs 2025: वित्त मंत्रालय में नौकरी करना चाहते हैं तो आपका ये सपना सच हो सकता है. वित्त मंत्रालय में योग्य उम्मीदवार 1.50 रुपये तक वाली मासिक सैलरी की नौकरी हासिल कर सकते हैं. आइए भर्ती के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 25, 2025, 01:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वित्त मंत्रालय में नौकरी का सुनहरा मौका! बिना देरी करें अप्लाई, मिलेगी 1.50 लाख रुपये तक सैलरी

Finance Ministry Jobs 2025: देश में कई आर्थिक मामलों से संबंधित फैसलों के लिए वित्त मंत्रालय को अहम माना जाता है. ये ही कारण है कि भारत सरकार के मंत्रालयों में इस मंत्रालय को सबसे खास माना जाता है. इस मंत्रालय में नौकरी करने का कई लोग सपना देखते हैं जबकि, जिन लोगों की नौकरी है उन्हें बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटी मिलती है. अगर आप भी वित्त मंत्रालय में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक शानदार अवसर है. वित्त मंत्रालय में यंग प्रोफेशनल और कंसल्टेंट जैसे पदों पर भर्ती की जा रही है. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

बिना देरी करें आवेदन

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में निकली भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक हाथ से मौका न जाने दें. बिना देरी के फटाफट आवेदन पत्र भरें. आधिकारिक वेबसाइट mofapp.nic.in पर आवेदन की लास्ट डेट 27 दिसंबर 2025 है. शाम 5 बजे तक एप्लिकेशन विंडो खुली रहेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

किन योग्यता की जरूरत?

यंग प्रोफेशनल, सीनियर कंसल्टेंट और कंसल्टेंट पद के लिए इकोनॉमिक्स या कंप्यूटर साइंस या फाइनेंस या आईटी या एमबीए (फाइनेंस) या एलएलएम डिग्री वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. अलग-अलग पद के लिए विभिन्न एक्सपीरिएंस है. पदानुसार 1 से 9 साल तक का अनुभव जरूरी है.

सैलरी और चयन प्रक्रिया

चयनित उम्मीदवार की नौकरी 70000 रुपये से 1,50,000 रुपये प्रतिमाह तक की सैलरी के साथ लग सकती है. स्क्रूटनी और पर्सनल इंटरव्यू चयन प्रक्रिया में शामिल है. इसके बाद ही नौकरी लग सकती है. अधिक जानकारी और अन्य डिटेल्स के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.

कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट mofapp.nic.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन शो होगा.
  3. वहां नाम, पता और अन्य डिटेल्स से रजिस्टर कर लें.
  4. रजिस्ट्रेशन के बाद फिर से लॉगिन करें और यंग रजिस्ट्रेशन पोर्ट पर जाएं.
  5. यहां 5 सेग्मेंट में पद के लिए आवेदन करें और मांगे जा रहे दस्तावेज सब्मिट करें.
  6. सभी डॉक्यूमेंट को सब्मिट करने के बाद कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें.

ये भी पढ़ें- BHU Recruitment 2025: 8वीं और 10वीं पास वालों के लिए सरकारी नौकरी... बीएचयू में निकली भर्ती, 30 दिसंबर है आखिरी तारीख

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Finance Ministry

Trending news

बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा
Political funding
बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा
घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
All India Weather update
घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
Atal Bihari Vajpayee
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
BMC elections
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
CM Siddaramaiah
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धू-धूकर जली बस, 17 की मौत
Karnataka News
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धू-धूकर जली बस, 17 की मौत
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
Atal Sansmaran
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?
kolkata News
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?
कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
Kuldeep Sengar Bail
कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा
weather update
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा