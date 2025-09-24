Job Seekers: नई नौकरी की है तलाश? LinkedIn से जॉब मिलने के 3 टिप्स आ सकते हैं काम, जानिए

Find A Job Via LinkedIn: लंबे समय से नौकरी तलाश रहे हैं लेकिन अपनी पसंद और योग्यता के अनुसार कुछ मिल ही नहीं रहा है. तरह-तरह की वेबसाइट पर जॉब तलाश चुके हैं. यहां तक कि नौकरी दिलाने वाले सबसे बड़े प्लेटफार्म लिंक्डइन पर भी कुछ काम बन नहीं रहा है. लोगों से खूब सुना है कि लिंक्डइन के इस्तेमाल से मनचाही नौकरी मिल जाती है लेकिन आपको ऐसा कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि आप लिंक्डइन के सीक्रेट फीचर्स से दूर होंगे. सरल भाषा में कहें तो जॉब ढूंढने के लिए लिंक्डइन का कैसे इस्तेमाल करते हैं इसकी आपको खास जानकारी नहीं है या फिर कुछ चूक से नौकरी मिल नहीं पा रही है. आज हम आपके लिए लिंक्डइन के जरिए नौकरी दिलाने वाले 3 टिप्स लेकर आए हैं. आइए जानते हैं कि कैसे प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Linkedin से नौकरी हासिल हो सकती है?

लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएं तगड़ा

ये तो आपको भी जानकारी होगी कि आपके काम को देखने से पहले नौकरी पर रखने वाली कंपनी एक पेपर मांगती है जिसे सीवी कहा जाता है. अगर करियर की शुरुआत हुई है तो रिज्यूमे देना होता है. हालांकि, लिंक्डइन पर आपका प्रोफाइल ही सीवी का काम करता है. एक स्ट्रोंग प्रोफाइल के जरिए आप तक खुद नौकरी देने वाली कंपनियां संपर्क कर सकती हैं. इसलिए रिज्यूमे से भी अधिक दमदार लिंक्डइन का प्रोफाइल होना चाहिए. यहां समरी में स्किल्स की जानकारी जरूर दें. आप जिस भी चीज में एक्सपर्ट हैं वो भी जरूर लिखें.

लिंक्डइन पर एक्टिव रहना जरूरी

लिंक्डइन पर एक्टिव रहना भी बहुत जरूरी है. समय-समय पर जॉब देखते रहे हैं और जहां वैकेंसी दिखे, फटाफट अप्लाई कर दें. खुद को एक्टिव दिखाना भी जरूरी है. आप अपने स्किल से संबंधित पोस्ट को सप्ताह में 2 से 3 बार साझा करें. इसे हायर करने वाले नोटिस कर सकते हैं और आप से खुद संपर्क कर सकते हैं.

SEO Keywords का रोल भी है खास

जैसे किसी वेबसाइट के कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए एसईओ कीवर्ड्स का यूज किया जाता है. ठीक वैसे ही लिंक्डइन के कीवर्ड काम करते हैं. हायर करने वालों को सर्च कीवर्ड के जरिए आप मिल सकते हैं. अगर आप एक कंटेंट राइटर हैं तो कीवर्ड में Content Writer, Copy Writer, Copy Editor आदि कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आपकी प्रोफाइल सर्च में सबसे ऊपर शो हो सकती है.

