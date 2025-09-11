Free AI Course: 45 घंटे का कोर्स बदल सकता है जिंदगी! मुफ्त में AI का ज्ञान लेकर बढ़ा सकेंगे Skills और सैलरी पैकेज
Advertisement
trendingNow12917572
Hindi Newsनौकरी

Free AI Course: 45 घंटे का कोर्स बदल सकता है जिंदगी! मुफ्त में AI का ज्ञान लेकर बढ़ा सकेंगे Skills और सैलरी पैकेज

Free AI Course: आज के समय में एआई एक ऐसा माध्यम बन चुका है जो कई नौकरीपेशा वालों की जिंदगी को सवार रहा है. आइए कुछ मुफ्त में की जाने वाले एआई कोर्स के बारे जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 11, 2025, 11:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Free AI Course: 45 घंटे का कोर्स बदल सकता है जिंदगी! मुफ्त में AI का ज्ञान लेकर बढ़ा सकेंगे Skills और सैलरी पैकेज

Free AI Course: एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI नौकरी खाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है तो दूसरी ओर कुछ नौकरीपेशा लोगों के लिए एक किसी वरदान की तरह भी है. बदलते समय के साथ खुद के स्किल डेवलप करने का भी समय आ चुका है. अगर आप भी अपनी स्किल्स को बढ़ाने का सोच रहे हैं तो 45 घंटे का कोर्स आपकी लाइफ बदल सकता है. AI का मुफ्त कोर्स करके आप अपनी नौकरी भी बचा सकते हैं और सैलरी भी बढ़ा सकते हैं. आइए जानते हैं कि वो कौन से एआई कोर्स हैं जिसे करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

मुफ्त में कर सकते हैं 6 AI Courses

दरअसल, शिक्षा मंत्रालय की ओर से मुफ्त में कुछ एआई कोर्स करवाए जा रहे हैं. सरकार की SWAYAM Plus नामक ऑफिशियल वेबसाइट पर एआई फॉर ऑल के तहत 6 तरह के एआई कोर्स हैं जो अलग-अलग कैटेगरी के लिए लिए उपलब्ध हैं. आप अपने विभाग सेक्शन के मुताबिक एआई कोर्स को अपना सकते हैं जो अलग-अलग समय अवधि के साथ है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये हैं वो एआई फॉर ऑल Courses

सभी के लिए AI कोर्स समय अवधि  भाषा
पायथन का उपयोग करके एआई/एमएल (AI/ML using Python) 36 घंटे अंग्रेजी
एआई के साथ क्रिकेट विश्लेषण (Cricket Analytics with AI) 25 घंटे अंग्रेजी
शिक्षकों के लिए एआई (AI For Educators) 40 घंटे अंग्रेजी
भौतिकी में एआई (AI in Physics) 45 घंटे अंग्रेजी
रसायन विज्ञान में एआई (AI in Chemistry) 45 घंटे अंग्रेजी
अकाउंटिंग में एआई (AI in Accounting) 45 घंटे अंग्रेजी

Skills बढ़ने के साथ जॉब ऑफर मिल सकेगा अच्छा

ऊपर बताए गए ये एआई कोर्स अगर आपके काम से संबंधित हैं तो आप अपने वर्क लाइफ से समय जरूर निकाल लें और इन कोर्स को मुफ्त में पूरा कर लीजिए. ये आपकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं. सभी कोर्स में जानकारी दी गई है कि वो कितने घंटे का कोर्स है और कैसे आप उसे पूरा कर सकते हैं. इसके अलावा किस कोर्स से किस क्षेत्र की स्किल्स बढ़ सकेगी, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है. आप अपने अनुसार कोर्स का चयन कर सकते हैं और स्किल्स में देख सकते हैं कि उसे करने से क्या सीखने को मिल सकता है. आपकी बढ़ती स्कील्स जॉब के दौरान काम आ सकती है और अधिक स्किल्स के साथ सैलरी बढ़ने में मदद मिल सकती है. कोर्स के बारे में विस्तार से जानने के लिए इस लिंक (AI For All) पर क्लिक कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- TET या CTET? टीचर की नौकरी के लिए किस परीक्षा की ज्यादा वैल्यू, जानें दोनों में अंतर

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

free AI course

Trending news

नेपाल के मुद्दे पर कोई भी मंत्री, प्रवक्ता-सांसद न बोलें, बीजेपी का सख्त निर्देश
Nepal
नेपाल के मुद्दे पर कोई भी मंत्री, प्रवक्ता-सांसद न बोलें, बीजेपी का सख्त निर्देश
मौज की नौकरी के नाम पर ले गए रूस, वहां जंग लड़ने के लिए रूसी सेना में कराया भर्ती!
russiya
मौज की नौकरी के नाम पर ले गए रूस, वहां जंग लड़ने के लिए रूसी सेना में कराया भर्ती!
आज मोहन भागवत का जन्‍मदिन, PM मोदी ने 11 सितंबर की 2 अन्‍य घटनाओं को भी किया याद
Mohan Bhagwat Birthday
आज मोहन भागवत का जन्‍मदिन, PM मोदी ने 11 सितंबर की 2 अन्‍य घटनाओं को भी किया याद
कांग्रेस पार्टी से निकालो... मल्लिकार्जुन खरगे किन-किन नेताओं के काम से नहीं संतुष्ट
Mallikarjun Kharge
कांग्रेस पार्टी से निकालो... मल्लिकार्जुन खरगे किन-किन नेताओं के काम से नहीं संतुष्ट
CM मान ने की मनकीरत औलख-प्रीतपाल सिंह हंसपाल से बातचीत, राहत कार्यों की तारीफ की
#Punjab
CM मान ने की मनकीरत औलख-प्रीतपाल सिंह हंसपाल से बातचीत, राहत कार्यों की तारीफ की
वो शहीद भारतीय सैनिक, जिसकी आत्मा आज भी नाथूला दर्रे पर रखती है चौकस निगाहें!
Baba Harbhajan Singh Temple
वो शहीद भारतीय सैनिक, जिसकी आत्मा आज भी नाथूला दर्रे पर रखती है चौकस निगाहें!
उपराष्ट्रपति चुनाव में 20 करोड़ में 1-1 वोट खरीदे गए? क्रॉस-वोटिंग के बाद बड़ा दावा!
Vice President Elections 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में 20 करोड़ में 1-1 वोट खरीदे गए? क्रॉस-वोटिंग के बाद बड़ा दावा!
Air India को लेकर सोशल मीडिया पर निकल रहा गुस्सा, 200 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर उतारा
Air India News
Air India को लेकर सोशल मीडिया पर निकल रहा गुस्सा, 200 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर उतारा
धर्म और देशभक्ति के बीच हमारे यहां कोई भेद नहीं...विश्व हमको गुरु कहेगा: मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
धर्म और देशभक्ति के बीच हमारे यहां कोई भेद नहीं...विश्व हमको गुरु कहेगा: मोहन भागवत
बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
Tejashwi Yadav
बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
;