Free AI Course: 45 घंटे का कोर्स बदल सकता है जिंदगी! मुफ्त में AI का ज्ञान लेकर बढ़ा सकेंगे Skills और सैलरी पैकेज

Free AI Course: एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI नौकरी खाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है तो दूसरी ओर कुछ नौकरीपेशा लोगों के लिए एक किसी वरदान की तरह भी है. बदलते समय के साथ खुद के स्किल डेवलप करने का भी समय आ चुका है. अगर आप भी अपनी स्किल्स को बढ़ाने का सोच रहे हैं तो 45 घंटे का कोर्स आपकी लाइफ बदल सकता है. AI का मुफ्त कोर्स करके आप अपनी नौकरी भी बचा सकते हैं और सैलरी भी बढ़ा सकते हैं. आइए जानते हैं कि वो कौन से एआई कोर्स हैं जिसे करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

मुफ्त में कर सकते हैं 6 AI Courses

दरअसल, शिक्षा मंत्रालय की ओर से मुफ्त में कुछ एआई कोर्स करवाए जा रहे हैं. सरकार की SWAYAM Plus नामक ऑफिशियल वेबसाइट पर एआई फॉर ऑल के तहत 6 तरह के एआई कोर्स हैं जो अलग-अलग कैटेगरी के लिए लिए उपलब्ध हैं. आप अपने विभाग सेक्शन के मुताबिक एआई कोर्स को अपना सकते हैं जो अलग-अलग समय अवधि के साथ है.

ये हैं वो एआई फॉर ऑल Courses

सभी के लिए AI कोर्स समय अवधि भाषा पायथन का उपयोग करके एआई/एमएल (AI/ML using Python) 36 घंटे अंग्रेजी एआई के साथ क्रिकेट विश्लेषण (Cricket Analytics with AI) 25 घंटे अंग्रेजी शिक्षकों के लिए एआई (AI For Educators) 40 घंटे अंग्रेजी भौतिकी में एआई (AI in Physics) 45 घंटे अंग्रेजी रसायन विज्ञान में एआई (AI in Chemistry) 45 घंटे अंग्रेजी अकाउंटिंग में एआई (AI in Accounting) 45 घंटे अंग्रेजी

Skills बढ़ने के साथ जॉब ऑफर मिल सकेगा अच्छा

ऊपर बताए गए ये एआई कोर्स अगर आपके काम से संबंधित हैं तो आप अपने वर्क लाइफ से समय जरूर निकाल लें और इन कोर्स को मुफ्त में पूरा कर लीजिए. ये आपकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं. सभी कोर्स में जानकारी दी गई है कि वो कितने घंटे का कोर्स है और कैसे आप उसे पूरा कर सकते हैं. इसके अलावा किस कोर्स से किस क्षेत्र की स्किल्स बढ़ सकेगी, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है. आप अपने अनुसार कोर्स का चयन कर सकते हैं और स्किल्स में देख सकते हैं कि उसे करने से क्या सीखने को मिल सकता है. आपकी बढ़ती स्कील्स जॉब के दौरान काम आ सकती है और अधिक स्किल्स के साथ सैलरी बढ़ने में मदद मिल सकती है. कोर्स के बारे में विस्तार से जानने के लिए इस लिंक (AI For All) पर क्लिक कर सकते हैं.

