खाने के शौकीन के लिए सरकारी नौकरी! FSSAI में निकली भर्ती, पास करनी होगी ये परीक्षा; जानें अप्लाई प्रोसेस

FSSAI Recruitment 2025: क्या आपको खाना-पीना पसंद है? इससे संबंधित क्षेत्र में करियर भी बनाना चाहते हैं? तो आपके पास एक अच्छा मौका है. फूड एनालिस्ट पद पर नौकरी पाने का मौका है, आइए इसके लिए कैसे आवेदन करना होगा? जान लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 26, 2025, 02:03 PM IST
FSSAI Recruitment 2025: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की ओर से फूड एनालिस्ट की भर्ती निकाली गई है जिसके परीक्षा को आयोजित किया जाएगा और उसमें पास होने वाले योग्य उम्मीदवार को नौकरी हासिल हो सकेगी. ऐसे लोग जो खाने पीने के शौकीन हैं और FSSAI के साथ काम करना चाहते हैं उनके लिए फूड विभाग में करियर बनाने का एक अच्छा मौका है. FSSAI के 11वें फूड एनालिस्ट परीक्षा 2025 के लिए आवेदन लिंक को एक्टिव कर दिया गया है. फूड एनालिस्ट के रूप में करियर बनाने वाले उम्मीदवार 22 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. आइए आवेदन के लिए योग्यता, फीस और प्रोसेस जानते हैं.

किन योग्यता की जरूरत?

फूड एनालिस्ट पद भर्ती परीक्षा के लिए फूड संबंधित विषय में बैचलर या मास्टर्स डिग्री वाले आवेदन कर सकते हैं. साथ ही रिसर्च इंस्टीट्यूट या रिसर्च लैबोरेटरी में कम से कम 3 साल का अनुभव होना भी जरूरी है. डिग्री संबंधित विस्तार से जानकारी के लिए FSSAI के लेटेस्ट भर्ती परीक्षा नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

एप्लिकेशन फीस कितनी है?

FSSAI की ओर से सर्टिफिकेशन एग्जाम को आयोजित किया जाएगा. फूड टेस्टिंग में नौकरी के लिए ये परीक्षा और प्रैक्टिकल एग्जाम होगा जिसमें पास होने के बाद फूड एनालिस्ट सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे. कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) परीक्षा के लिए आवेदन की फीस 2500 रुपये है. जबकि, प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क 5000 रुपये है.

कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट fssai.formsubmit.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाकर रजिस्टर कर लें.
  3. लॉगिन के बाद मांगी जा रही जानकारी को दर्ज करें और दस्तावेज सब्मिट करें.
  4. सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद एप्लीकेशन फीस भरें.
  5. आखिर में फॉर्म का प्रीव्यू करें और फिर सब्मिट के बाद कंफर्मेशन का प्रिंट आउट निकाल लें.

