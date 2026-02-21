GATE वालों के लिए 1.80 लाख रुपये महीने की सैलरी वाली नौकरी, नहीं देना होगा कोई एग्जाम; ऐसे होगी सीधी भर्ती

Gail Executive Trainee Recruitment Application 2026: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं? तो बिना देरी के गेल में निकली भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए विभिन्न विभागों में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की नौकरियां निकली हुई हैं. बिना किसी लिखित परीक्षा के सीधी भर्ती हो सकती है. बस उम्मीदवार के लिए जरूरी है कि वो योग्यता के अंतर्गत आते हो. गेल की ओर से गेट परीक्षा में पास उम्मीदवारों के लिए ये सरकारी नौकरी निकाली गई है. किन योग्यता की जरूरत है? आवेदन के लिए कितनी उम्र वाले उम्मीदवार योग्य हैं? कितनी सैलरी दी जाएगी? इच्छुक और योग्य उम्मीदवार गेल भर्ती के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं.

किन पदों पर कितनी भर्ती?

एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (केमिकल)- 17

एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (इंस्ट्रूमेटेशन)- 21

एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (इलेक्ट्रिकल)- 16

एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (मैकेनिकल)- 16

Gail Executive Trainee Recruitment: आयु सीमा

अधिकतम 26 साल वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. 18 मार्च 2026 से पहले इस आयु सीमा वाले आवेदन कर सकते हैं. नियम के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिल सकती है.

Gail Vacancy: किन योग्यता की जरूरत?

एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के केमिकल या पेट्रोकेमिकल या केमिकल टेक्नोलॉजी या केमिकल टेक्नोलॉजी या पॉलीमर साइंस या केमिकल टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग डिग्री वाले जिनके अंक कम से कम 65% हो वो आवेदन कर सकते हैं.

एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (इलेक्ट्रिकल):- इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक या पावर में इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री वाले कम से कम 65 प्रतिशत तक अंक हासिल कर सकते हैं.

एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (इंस्ट्रूमेंटेशन):- न्यूनतम 65 प्रतिशत अंक प्राप्त कर चुके उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या कंट्रोल या इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं.

एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (मैकेनिकल):- प्रोडक्शन या प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल या मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल में कम से कम 65 प्रतिशत अंक वाले इंजीनियरिंग डिग्री हासिल कर सकते हैं. जिन उम्मीदवारों के पास बीटेक या बी.ई या बीएससी डिग्री वाले उम्मीदवार या जिन्होंने 5 साल बीटेक या बी.ई + एमटेक या एम.ई डुअल इंजीनियरिंग डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं. गेट 2025 परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं.

भारत सरकार की महारत्न पीएसयू कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड में बिना एग्जाम के नियुक्ति की जा रही है. एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के कुल 70 पद खाली है. 20 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इस लिंक पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म (Gail Executive Trainee Vacancy Application Form) भर सकते हैं.

Gail Executive Trainee Vacancy 2026: चयन प्रक्रिया और सैलरी

गेल एग्जीक्यूटिव ट्रेनी भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया GATE 2026 के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग, ग्रुप डिस्कशन और फिर इंटरव्यू के बाद चयन किया जाएगा. बिना लिखित परीक्षा के भर्ती हो जाएगी. चयनित उम्मीदवार की हर महीने 60,000 से 180,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी वाली नौकरी लग सकती है. भर्ती से संबंधित अन्य किसी भी जानकारी के लिए गेल की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.

