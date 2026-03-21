सिर्फ M.Tech ही नहीं, GATE स्कोर से सीधे बनें 'क्लास-ए' ऑफिसर; इन 10 सरकारी कंपनियों में शुरू होने वाली है भर्ती

Government jobs after GATE: GATE 2026 का रिजल्ट आने के बाद लाखों इंजीनियरिंग छात्रों के लिए नए मौके खुल गए हैं. अक्सर लोग सोचते हैं कि GATE स्कोर सिर्फ एम.टेक में एडमिशन के काम आता है. लेकिन सच इससे कहीं बड़ा है. इस स्कोर के जरिए देश की कई बड़ी सरकारी कंपनियों में सीधी नौकरी मिल सकती है. ये नौकरियां ग्रुप ए और ग्रुप बी लेवल की होती हैं. इसलिए यह एक सुरक्षित और सम्मानजनक करियर का रास्ता बन जाता है.

सबसे पहले बात करें ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की तो यहां ग्रेजुएट ट्रेनी के पद पर भर्ती होती है. इसके अलावा एनटीपीसी लिमिटेड भी हर साल अलग अलग इंजीनियरिंग ब्रांच से उम्मीदवार चुनती है. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भी GATE के जरिए ऑफिसर बनने का मौका मिलता है. यहां चयन के लिए इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन भी लिया जाता है.

मिलते हैं आगे बढ़ने के अच्छे अवसर

इसके अलावा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जैसी कंपनियां भी GATE स्कोर के आधार पर भर्ती करती हैं. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में भी अच्छे स्कोर वाले छात्रों को मौका मिलता है. यहां काम के साथ सीखने और आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलते हैं.

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रिसर्च और साइंस के क्षेत्र में भी GATE का काफी महत्व है. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिस्ट बनने का रास्ता खुलता है. इसके साथ ही भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भी GATE स्कोर से एंट्री मिल सकती है. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पास्को और एनएचपीसी जैसी संस्थाएं भी इसी आधार पर भर्ती करती हैं.

कितनी होती है सैलरी?

इन सभी नौकरियों में सैलरी काफी आकर्षक होती है. शुरुआत में ही 50 हजार से 60 हजार रुपये तक बेसिक वेतन मिलता है. भत्ते जोड़ने पर सालाना पैकेज 15 से 22 लाख रुपये तक पहुंच सकता है. साथ ही सरकारी आवास, इलाज और पेंशन जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं. चयन के लिए अच्छी रैंक जरूरी होती है. आमतौर पर टॉप 500 या 1000 रैंक वालों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है. इसलिए छात्रों को सलाह है कि वे रिजल्ट के बाद इन कंपनियों की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें और समय पर आवेदन करें.

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