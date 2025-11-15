Gen Z कर्मचारियों को निकाल रही हैं कंपनियां! स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा, जानें क्या है वजह?

Gen Z Employees Survey: मिलेनियल्स जनरेशन की तुलना में जेड जनरेशन वालों को अधिक टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और इंटरनेट का ज्ञान रखने वाला माना जाता है. सरल भाषा में कहें तो जेन जेड एक समझदार और स्मार्ट जनरेशन भी है. कम को कैसे फटाफट और स्मार्ट तरीके से करना है. 1997 से 2012 के बीच जन्मे लोगों को अच्छे से पता है. जूमर्स या डिजिटल नेटिव्स के नाम से भी जाने जानी वाली इस जेनरेशन को लेकर एक चौंकाने वाली स्टडी सामने आई है. वर्किंग करियर के मामले में इनका भविष्य सुरक्षित नहीं दिख रहा है. ऐसी कई वजह हैं जिसके कारण कंपनियां लंबे समय तक इन्हें नौकरी करने का मौका नहीं दे रही है और समय से पहले अलविदा कर रही हैं. आइए जानते हैं कि स्टडी से क्या-क्या खुलासा हुआ है.

Gen Z कर्मचारियों की हायरिंग में दिखी झिझक

सितंबर 2025 में इंटेलिजेंट.कॉम की ओर से सर्वे जारी किया गया था जिससे पता चला कि 60 प्रतिशत हायरिंग मैनेजर्स द्वारा जनरेशन Z के कर्मचारियों को काफी जल्दी नौकरी से निकल दिया गया. सर्वे के दौरान 1000 हायरिंग मैनेजर्स को देखा गया और 6 में 1 ऐसे हायरिंग मैनेजर रहा जो जनरेशन जेड को रखना ही नहीं चाहता है. सर्वे के साथ Gen Z कर्मचारियों को जल्दी निकालने की वजह भी सामने आई हैं.

समय से पहले Gen Z कर्मचारियों को निकालने की प्रमुख वजह?

सर्वे में पता चला कि नौकरी देने के बाद कम महीनों में ही Gen Z कर्मचारियों को निकाल दिया जा रहा है. इसके पीछे की वजह कई बताई गई हैं. खराब कम्युनिकेशन स्किल्स, मोटिवेशन की कमी और अनप्रोफेशनल बिहेवियर आदि को सबसे प्रमुख कारण बताया जा रहा है.

प्रोफेशनलिज्म से जुड़ी परेशानियां अधिक

Gen Z कर्मचारियों को नौकरी देने के बाद समय से पहले निकालने के कई प्रमुख कारण सामने आए हैं. सर्वे में 1000 हायरिंग मैनेजर्स में से 500 का ये ही कहना रहा कि युवा कर्मचारियों के लिए नई चीजों को अपनाना और सीखना मुश्किल हो रहा है. 46 प्रतिशत हायरिंग मैनेजर ने बताया कि Gen Z में प्रोफेशनलिज्म से जुड़ी परेशानियां ज्यादा है.

कुछ ने कहा कि युवा कर्मचारियों द्वारा वर्क प्रेशर नहीं संभाला जा रहा है और 20 प्रतिशत ने कहा कि जेन जेड काम जल्दी शुरू नहीं करते हैं. सिर्फ इतना नहीं 38 प्रतिशत ने फीडबैक न देना कमजोरी बताई तो 39 प्रतिशत ने खराब कम्युनिकेशन स्किल्स होना समय से पहले निकालने की वजह बताई.

जनरेशन Z के साथ काम अधिक मुश्किल

ResumeBuilder.com ने अप्रैल में एक सर्वे किया जिससे पता चला कि 74 प्रतिशत मैनेजर और बिजनेस लीडर्स की वजह में जनरेशन Z के साथ काम करना अधिक मुश्किल है. जबकि, उनके जेनरेशन वाले इस काम को आसानी से कर पाते हैं. इस पीढ़ी को कई उम्मीदों के लिए जाना जाता है लेकिन जब बात काम को संभालने और करने की आती है इस मामले में जनरेशन जेड में कई कमियां दिखाई देती हैं और ये ही कारण है कि कई कंपनियां युवाओं को नौकरी देने में हिचकिचा रही है.

