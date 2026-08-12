/GIMS Recruitment: 40 साल के उम्र वालों के लिए सरकारी नौकरी, स्टाफ नर्स के 100 पदों पर भर्तियां, कौन कर सकता है अप्लाई?

GIMS Noida Staff Nurse Recruitment 2026: क्या आपने भी नर्सिंग की पढ़ाई की है? 21 से 40 साल तक के बीच उम्र है और सरकारी नौकरी तलाश कर रहे हैं? तो आपके लिए एक अच्छा मौका है. नोएडा में सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए ग्रेटर नोएडा स्थित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (GIMS) की ओर से निकाली गई भर्ती के तहत आवेदन कर सकते हैं. यहां पर नॉन टीचिंग के अंतर्गत 100 पदों पर स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकाली गई है.
जीआईलएमएस नोएडा की ओर से जारी की गई भर्ती के तहत स्टाफ नर्स पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इस मेडिकल कॉलेज के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.gims.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. नर्सिंग पदों पर आवेदन की शुरुआत 10 अगस्त से हो चुकी है.
इस मेडिकल कॉलेज की ओर से नर्स स्टाफ की भर्तियां सीबीटी टेस्ट के बाद की जाएगी. योग्य उम्मीदवारों को बस आवेदन करना होगा जिसके बाद सीबीटी परीक्षा में शामिल होना होगा. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई कर रखी हो, वो आवेदन कर सकते हैं. आरक्षित और अनारक्षित दोनों कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए ये भर्ती प्रक्रिया जारी है. आयु सीमा की अगर बात करें तो जिन योग्य उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 21 साल है और अधिकतम 40 साल वो आवेदन कर सकते हैं.
शैक्षिक योग्यता की बात करें तो आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास 4 साल की अवधि के साथ बीएससी नर्सिंग कोर्स की डिग्री होनी चाहिए, जिस संस्थान को राज्य चिकित्सा फैकल्टी या इंडियन नर्सिंग काउंसिल की ओर से मान्यता प्राप्त हो. अगर 2 साल का बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक किया हुआ है वो भी आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा 50 बेड वाले अस्पतालों में 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए.
सेलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को एक सीबीटी टेस्ट देना होगा जिसमें पास होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को अपनाना होगा. इसके बाद मेडिकल टेस्ट भी देना होगा. इन सभी चरण प्रक्रिया से गुजरने और पास होने पर ही चयन हो सकता है.
नर्सिंग भर्ती के तहत आवेदन फीस नॉन रिफंडेबल होगी. आवेदन के समय ही पेमेंट करनी होगी. अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 1298 रुपये और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 1298 रुपये, एससी/एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के 944 रुपये आवेदन फीस है. जबकि, सभी कैटेगरी के दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन फीस नहीं है. योग्य उम्मीदवार ग्रेटर नोएडा स्थित राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (GIMS) की आधिकारिक वेबसाइट www.gims.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.