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GIMS Recruitment: 40 साल के उम्र वालों के लिए सरकारी नौकरी, स्टाफ नर्स के 100 पदों पर भर्तियां, कौन कर सकता है अप्लाई?

GIMS Noida Staff Nurse Recruitment 2026: गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (GIMS), नोएडा ने स्टाफ नर्स के 100 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म जारी किया है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार यहां सरकारी नौकरी पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं. आइए अप्लाई प्रोसेस समेत अन्य डिटेल्स जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Aug 12, 2026, 06:37 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 06:49 AM IST
GIMS Recruitment: 40 साल के उम्र वालों के लिए सरकारी नौकरी, स्टाफ नर्स के 100 पदों पर भर्तियां, कौन कर सकता है अप्लाई?

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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