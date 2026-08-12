/GIMS Recruitment: 40 साल के उम्र वालों के लिए सरकारी नौकरी, स्टाफ नर्स के 100 पदों पर भर्तियां, कौन कर सकता है अप्लाई?

इस मेडिकल कॉलेज की ओर से नर्स स्टाफ की भर्तियां सीबीटी टेस्ट के बाद की जाएगी. योग्य उम्मीदवारों को बस आवेदन करना होगा जिसके बाद सीबीटी परीक्षा में शामिल होना होगा. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई कर रखी हो, वो आवेदन कर सकते हैं. आरक्षित और अनारक्षित दोनों कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए ये भर्ती प्रक्रिया जारी है. आयु सीमा की अगर बात करें तो जिन योग्य उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 21 साल है और अधिकतम 40 साल वो आवेदन कर सकते हैं.