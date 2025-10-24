GMCH Chandigarh Recruitment 2025: 294 पदों पर सरकारी नौकरी का मौका, लास्ट डेट नजदीक, 30 से 45 साल वाले आवेदन न चूकें

GMCH Chandigarh Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की तलाश और तैयारी में जुटे युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल (GMCH) चंडीगढ़ ने सीनियर रेजिडेंट, मेडिकल ऑफिसर सहित विभिन्न 294 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट gmch.gov.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं.

इन 294 पदों पर निकली वैकेंसी

सीनियर रेजिडेंट - 204 पद

जूनियर रेजिडेंट - 32 पद

डेमोंस्ट्रेटर - 51 पद

इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर - 03 पद

मेडिकल ऑफिसर (फॉर GMCH & MHI) - 02 पद

लेडी मेडिकल ऑफिसर - 02 पद

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित पद अनुसार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से BDS, MBBS, DNB, MS/MD, M.Ch, D.M की डिग्री और अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए.

आयु सीमा

उम्मीदवारों का अधिकतम आयु पद अनुसार इस प्रकार निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

सीनियर रेजिडेंट - 45 साल

जूनियर रेजिडेंट - 30 साल

डेमोंस्ट्रेटर - 37 साल

इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर - 37 साल

मेडिकल ऑफिसर (MO) - 37 साल

लेडी मेडिकल ऑफिसर (LMO) - 37 साल

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क 1000 रुपये + बैंक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. वहीं, SC वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को 500 रुपये + बैंक शुल्क देने होंगे.

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 53,100 से 67,700 रुपये प्रति महीने होगी.

इस दिन होगी परीक्षा

परीक्षा का आयोजन 15 और 16 नवंबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट gmch.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

