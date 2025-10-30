IBPS Recruitment 2025: आईबीपीएस क्लर्क रिजल्ट से पहले गुड न्यूज! बढ़ गई कई वैकेंसी, जानें कहां कितने बढ़े पद

IBPS Clerk Revised Vacancy 2025: आईबीपीएस क्लर्क रिजल्ट से पहले खुशखबरी है कि पद भर्ती में बढ़ोतरी कर दी गई है. अलग-अलग राज्यों में इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के क्लर्क पद वैकेंसी में बढ़ोतरी कर दी है. आइए जानते हैं कि कहां कितने पद बढ़ाए गए हैं.
Trending Photos
IBPS Clerk Revised Vacancy 2025: आईबीपीएस क्लर्क रिजल्ट जल्द जारी हो सकता है. इससे पहले हजारों लोगों के लिए गुड न्यूज है. इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से क्लर्क भर्ती में बढ़ोतरी कर दी है. कई पदों को खाली कर दिया है जिससे प्रीलिम्स की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को फायदा हो सकता है. पहले जहां 10277 पदों पर भर्ती निकली थी अब इस बढ़ाकर कुल 2837 पद और नए जोड़ दिए गए हैं. ऐसे में आईबीपीएस की ओर से कुल 13533 पदों पर क्लर्क भर्ती की जाएगी. भारत के अलग-अलग राज्यों में वैकेंसी बढ़ी है. आइए जानते हैं कि कहां-कहां बढ़े पद?
IBPS Clerk Vacancy 2025: कहां कितने पद बढ़े
यहां घटी हैं वैकेंसी
सभी जगह पद भर्ती में बढ़ोतरी नहीं हुई है, दिल्ली और उत्तराखंड में वैकेंसी घटी है. दिल्ली में पहले 416 भर्ती की जा रही थी जिसे अब 279 कर दिया गया है. जबकि, उत्तराखंड में भर्ती को 102 से घटाकर 95 कर दिया गया है.
ये भी पढ़ें- AIBE 20 Registration 2025: निकल न जाए वकील बनने का मौका, अखिल भारतीय बार परीक्षा के आवेदन की बढ़ी तिथि, जानें Apply करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस