IBPS Recruitment 2025: आईबीपीएस क्लर्क रिजल्ट से पहले गुड न्यूज! बढ़ गई कई वैकेंसी, जानें कहां कितने बढ़े पद

IBPS Clerk Revised Vacancy 2025: आईबीपीएस क्लर्क रिजल्ट से पहले खुशखबरी है कि पद भर्ती में बढ़ोतरी कर दी गई है. अलग-अलग राज्यों में इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के क्लर्क पद वैकेंसी में बढ़ोतरी कर दी है. आइए जानते हैं कि कहां कितने पद बढ़ाए गए हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 30, 2025, 06:44 AM IST
IBPS Clerk Revised Vacancy 2025: आईबीपीएस क्लर्क रिजल्ट जल्द जारी हो सकता है. इससे पहले हजारों लोगों के लिए गुड न्यूज है. इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से क्लर्क भर्ती में बढ़ोतरी कर दी है. कई पदों को खाली कर दिया है जिससे प्रीलिम्स की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को फायदा हो सकता है. पहले जहां 10277 पदों पर भर्ती निकली थी अब इस बढ़ाकर कुल 2837 पद और नए जोड़ दिए गए हैं. ऐसे में आईबीपीएस की ओर से कुल 13533 पदों पर क्लर्क भर्ती की जाएगी. भारत के अलग-अलग राज्यों में वैकेंसी बढ़ी है. आइए जानते हैं कि कहां-कहां बढ़े पद?

IBPS Clerk Vacancy 2025: कहां कितने पद बढ़े

  • जम्मू कश्मीर में 61 से 75 नई पद वैकेंसी कर दी गई है.
  • हिमाचल प्रदेश में 114 पद बढ़ने के बाद 121 पद वैकेंसी है.
  • पंजाब में 276 पद वैकेंसी को 313 कर दिया गया है.
  • मध्य प्रदेश में पहले 601 पद खाली थे जिसे अब 755 कर दिया गया है.
  • छत्तीसगढ़ में 214 पदों को बढ़ाकर 298 पद कर दिए गए हैं.
  • उत्तर प्रदेश में 1315 पदों को बढ़ाकर 2346 पद कर दिए गए हैं.
  • बिहार में 308 पद बढ़ने के बाद नई वैकेंसी 748 हो गई है.
  • राजस्थान में 328 पद को बढ़ाकर 394 कर दिया गया है.
  • गुजरात में 753 पद को बढ़ाकर 860 कर दिया गया है.
  • झारखंड में 106 पद से 177 पद भर्ती कर दी गई है.
  • महाराष्ट्र में 1117 पद भर्ती को अब 1144 कर दिया गया है.
  • गोवा में 87 की जगह नई पद वैकेंसी 90 हो गई है.
  • कर्नाटक में 1170 से नई पद वैकेंसी 1248 हो गई है.
  • आंध्र प्रदेश में 367 की जगह नई पद वैकेंसी 409 हो गई है.
  • तेलंगाना में पहले 261 पदों पर भर्ती थी जिसे 302 कर दिया गया है.
  • केरल में 330 की जगह नई पद वैकेंसी 342 हो गई है.
  • त्रिपुरा में 32 की जगह नई पद वैकेंसी 59 हो गई है.
  • लद्दाख में 05 से नई पद वैकेंसी 07 हो गई है.
  • पश्चिम बंगाल में 540 की जगह नई पद वैकेंसी 992 हो गई है.

यहां घटी हैं वैकेंसी

सभी जगह पद भर्ती में बढ़ोतरी नहीं हुई है, दिल्ली और उत्तराखंड में वैकेंसी घटी है. दिल्ली में पहले 416 भर्ती की जा रही थी जिसे अब 279 कर दिया गया है. जबकि, उत्तराखंड में भर्ती को 102 से घटाकर 95 कर दिया गया है.

 ये भी पढ़ें- AIBE 20 Registration 2025: निकल न जाए वकील बनने का मौका, अखिल भारतीय बार परीक्षा के आवेदन की बढ़ी तिथि, जानें Apply करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

