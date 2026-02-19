AI Summit 2026 में बड़ा धमाका! सुंदर पिचाई का ऐलान, भारत के युवाओं के लिए Google का AI सर्टिफिकेट

नई दिल्ली में हुए एक बड़े AI कार्यक्रम के दौरान इस कोर्स की घोषणा की गई. यह पहल भारत और अमेरिका के बीच कनेक्शन को मजबूत करने के लिए शुरू की गई है जिससे तकनीक और स्किल दोनों को बढ़ावा मिलेगा.

नई पहल के तहत AI कोर्स का ऐलान

गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने बुधवार 18 फरवरी को नई दिल्ली में हुए AI Summit 2026 के दौरान इस नई पहल की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह कोर्स India-America Connect Initiative के तहत शुरू किया जा रहा है.

भारत-अमेरिका कनेक्शन से बढ़ेगी AI कनेक्टिविटी

इस पहल के जरिए भारत और अमेरिका के बीच नई सब-सी केबल (समुद्र के नीचे केबल) बिछाई जाएगी. इससे AI से जुड़ी तकनीक और इंटरनेट कनेक्टिविटी को और बेहतर किया जाएगा. पिचाई ने कहा कि जब इतने बड़े मौके बन रहे हैं तो लोगों को नई स्किल सिखाना भी जरूरी है. इसी वजह से यह AI कोर्स शुरू किया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

युवाओं के लिए खास कोर्स

यह नया Google AI प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स छात्रों और करियर की शुरुआत कर रहे युवाओं के लिए तैयार किया गया है. इसका मकसद लोगों को अपने काम में AI का सही इस्तेमाल सिखाना है. इस कोर्स को Wadhwani AI के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह पहुंच सके.

कई भाषाओं में उपलब्ध होगा कोर्स

गूगल इस कोर्स को दुनिया भर में उपलब्ध कराएगा. इसके लिए Galominds, शिक्षा संस्थानों और कंपनियों के साथ साझेदारी की जाएगी. अच्छी बात यह है कि यह कोर्स सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं, बल्कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में भी मिलने वाला है.

विशाखापट्टनम बनेगा बड़ा AI हब

सुंदर पिचाई ने अपने पुराने अनुभव को याद करते हुए बताया कि पहले Visakhapatnam एक शांत शहर था, लेकिन अब यह तेजी से बदल रहा है. गूगल यहां एक बड़ा AI हब बना रहा है जो करीब 15 बिलियन डॉलर के निवेश का हिस्सा है.

बता दें, जब यह प्रोजेक्ट पूरा होगा, तो यहां बड़े स्तर पर कंप्यूटिंग सुविधा और अंतरराष्ट्रीय सब-सी केबल कनेक्शन होगा. इससे भारत में नौकरियां बढ़ेंगी और नई तकनीक लोगों तक पहुंचेगी.

भारत में AI का भविष्य मजबूत करने की तैयारी

इस पूरी पहल का मकसद भारत में AI के क्षेत्र को आगे बढ़ाना और लोगों को नई तकनीक के लिए तैयार करना है. नई स्किल, बेहतर कनेक्टिविटी और बड़े निवेश के जरिए भारत को AI के क्षेत्र में और मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है.

यह भी पढ़ें: SSC GD की परीक्षा टली, 23 फरवरी से होना था एग्जाम, 49 लाख अभ्यर्थी कर रहे इंतजार