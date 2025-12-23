Google Career Dreamer: हर किसी को मिल सकेगी नौकरी... गूगल ने लॉन्च किया करियर ड्रीमर; जॉब्स, स्किल्स और बढ़ोतरी के मिलेंगे अवसर

Advertisement
Hindi NewsनौकरीGoogle Career Dreamer: हर किसी को मिल सकेगी नौकरी... गूगल ने लॉन्च किया करियर ड्रीमर; जॉब्स, स्किल्स और बढ़ोतरी के मिलेंगे अवसर

Google Career Dreamer: क्या आप भी नौकरी सर्च करने के लिए किसी प्लेटफॉर्म को तलाश रहे हैं, तो मौका अच्छा है. गूगल का नया टूल मनचाही नौकरी का अवसर दे रहा है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 23, 2025, 07:31 AM IST
Google Career Dreamer: डिग्री हाथ में है लेकिन नौकरी का अता-पता नहीं है? कहां और कैसे अपने अनुसार जॉब देख सकें, इसे लेकर अक्सर परेशान रहते हैं तो शायद अब आपकी परेशानी दूर हो जाए. दरअसल, टेक कंपनी गूगल की ओर से करियर ड्रीमर लॉन्च किया गया है जिससे यूजर्स के लिए अपनी स्किल्स, अनुभव के अनुसार मनचाही नौकरी हासिल करने का मौका मिल सकेगा. गूगल के इस ऑनलाइन टूल से यूजर्स करियर को बेहतर बनाने के नए अवसर तलाश सकेंगे. गूगल का करियर ड्रीमर टूल कैसे काम करता है और क्या फीचर्स हैं जो नौकरी तलाशने वालों के लिए काम के साबित हो सकते हैं, आइए जानते हैं.

गूगल का करियर ड्रीमर टूल कैसे करता है काम?

गूगल करियर ड्रीमर टूल के जरिए नई नौकरी को तलाशना आसान हो सकता है. इस टूल का इस्तेमाल जब स्टार्ट पर क्लिक करके करते हैं तो कुछ डिटेल्स को साझा करना होगा. वर्तमान या लास्ट डेजिनेशन क्या रही, कौन सा संगठन आदि जानकारी साझा करनी होती है. इसके आधार पर टूल द्वारा कार्यों और स्किल्स को सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है. सभी डिटेल्स को साझा करने के बाद टूल द्वारा मल्टीपल जॉब्स का सजेशन दिया जाता है.

ये टूल यूजर्स को Google के AI-संचालित शिक्षण संसाधनों से भी जोड़ता है. ऐसे में ‘Learn More’ पर क्लिक करने के बाद यूजर्स द्वारा प्रासंगिक कौशल और पाठ्यक्रम सर्च किया जा सकता है. इस टूल को खासतौर पर फ्रेशर और नई नौकरी के अवसर तलाशने वालों के लिए डिजाइन किया गया है.

मनचाही पोस्ट और सैलरी वाली नौकरी

गूगल के इस टूल के माध्यम से अलग-अलग पोस्ट और सैलरी वाली नौकरी को ढूंढना आपके लिए आसान हो सकता है. अपने अनुभव के मुताबिक और योग्यता की मांग अनुसार मनचाही पोस्ट हासिल करने का अवसर मिल सकता है. यहां से सैलरी डिटेल्स भी देख सकेंगे. अलग-अलग प्लेटफार्म की जगह ये टूल आपको वैकेंसी की जानकारी दे सकता है. अपने प्रोफेशनल के बारे में जानकारी देना, करियर की संभावनाएं तलाशने और एआई से अधिक एक्सपॉलर जैसे फीचर्स मिल सकेंगे.

ये भी पढ़ें- NCERT Recruitment 2026: सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, नॉन-टीचिंग पदों पर निकली भर्ती, मिलेगी 78 हजार रुपये तक सैलरी

