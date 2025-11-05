Advertisement
Google में नौकरी करने का चाहिए अनुभव? इंटर्नशिप के लिए योग्यता और अन्य प्रक्रिया जानिए

Google Internship Tips: दिग्गज टेक कंपनी गूगल में इंटर्नशिप करना चाहते हैं? अगर हां, तो फटाफट जान लीजिए कि हायरिंग टीम किस तरह के उम्मीदवारों को गूगल में काम करने का अनुभव देती है. इस कंपनी की रिक्रूटर्स के गाइडेंस क्या हैं?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 05, 2025, 08:09 AM IST
Google Internship Process: ज्यादातर लोगों का सपना होता है कि उनकी नौकरी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल में लग जाए. जबकि, छात्र भी मौका चाहते हैं कि एक बार गूगल में काम करने का मौका मिल जाए, भले ही वो इंटर्नशिप ही क्यों न हो. अगर आप भी उनमें से एक हैं जो गूगल में काम का अनुभव चाहते हैं तो हायरिंग टीम और रिक्रूटर्स के गाइडेंस के गाइडेंस का पता होना जरूरी है. गूगल की नजर में बड़ी-बड़ी डिग्री या नाम कॉलेज से होना जरूरी नहीं है. आपकी पर्सनैलिटी, कॉलेज प्रोजेक्ट्स और हैकाथॉन आदि इंटर्नशिप पाने के लिए काफी है. गूगल की ओर से मुख्य तौर पर 3 चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है.

इन 3 चीजों पर गूगल का खास ध्यान

  1. टीम वर्क
  2. प्रॉब्लम साल्विंग की क्षमता
  3. तेजी से सीखने की उत्सुकता

गूगल की हायरिंग टीम ये जरूर देखती है कि उम्मीदवार किन-किन क्षमता के साथ है और इंटर्नशिप के लिए योग्य है या नहीं. अगर आप खुद को योग्य मानते हैं तो इंटर्नशिप के लिए तैयारी कर सकते हैं.

  1. कैसे चेक करें गूगल में इंटर्नशिप है या नहीं?
  2. सबसे पहले गूगल के करियर पोर्टल पर जाएं.
  3. ‘careers.google.com’ पर विभिन्न क्षेत्र के ऑप्शन शो होंगे.
  4. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से लेकर लीगल संबंधित वैकेंसी दिखेगी.
  5. अपने अनुसार 1 से 3 सबसे बेहतर जॉब रोल को चुन लें और आवेदन करें.

एक अच्छा बायोडाटा जरूरी

भले ही रेज्यूमे एक पेज का हो लेकिन सभी जानकारी साफ और अच्छे तरीके से लिखी हो. अगर फ्रेश हैं तो स्टूडेंट्स के लिए दूसरे कोर्स हैं. काम का अनुभव है तो उसका लिंक या अन्य डिटेल्स को जरूर मेंशन करें.

हो सकता है 1-3 राउंड में इंटरव्यू

गूगल में इंटर्नशिप भर्ती के लिए इंटरव्यू वाली प्रक्रिया सबसे मुख्य है. आमतौर पर वर्चुअल इंटरव्यू होता है. जबकि, फोन आधारित इंटरव्यू भी लिया जा सकता है. हालांकि, रोल के अनुसार कंपनी 1 से 3 राउंड में इंटरव्यू ले सकता है.

