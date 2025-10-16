Google में बंपर नौकरी! विदेश में होगी भर्ती, जानें आवेदन प्रोसेस से लेकर योग्यता

Google Recruitment 2025: गूगल में नौकरी करने की इच्छा रखने वालो के लिए एक अच्छी खबर हैं. ये टेक कंपनी जापान ऑफिस के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भर्ती कर रही है जिसे गूगल डिस्कवर के लिए काम करना होगा. आइए जानते हैं किन योग्यता की जरूरत होगी.
Google Software Engineer Recruitment 2025: गूगल में नौकरी करने का आप भी सपना देखते हैं और मौके की तलाश में रहते हैं कि बस जैसे-तैसे आपका काम बने और गूगल में नौकरी लग जाए. अगर ऐसा है तो आपको अपनी ड्रीम जॉब मिल सकती है. दरअसल, गूगल ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर वैकेंसी निकाल दी है और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भर्ती की जा रही है. गूगल की ओर से भारतीय लोगों को नौकरी दी जा रही है. इच्छुक और योग्य कर्मचारी गूगल में जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं. आइए गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर पद वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानते हैं.
गूगल में नौकरी करने का सपना होगा पूरा
दुनिया की सबसे बड़े टेक कंपनी गूगल में नौकरी करने का सपना ज्यादातर हर किसी का होता है. भारतीयों के पास विदेश में जाने और गूगल में नौकरी करने का शानदार मौका है. जापान की राजधानी टोक्यो में स्थित गूगल के दफ्तर में हायरिंग चल रही है. सॉफ्टवेयर इंजीनियर पद की भर्ती खाली है. सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डिसकवर यूजीसी कंटेंट के नाम से पोस्ट निकली है.
किन योग्यता की जरूरत?
योग्यता से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं. इच्छुक उम्मीदवार गूगल की वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं. जापान के टोक्यो में स्थित गूगल ऑफिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर पद पर भर्ती होगी.
क्या होगा काम?
सॉफ्टवेयर इंजीनियर पद पर नियुक्त कर्मचारी को गूगल डिस्कवर (Google Discover) पर काम करना होगा जो कि एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसमें दुनिया भर के न्यूज चैनल की खबरें देखने को मिलती है. अलग-अलग क्षेत्र से संबंधित यूजर्स अलग होते हैं जिसे लेकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सुनिश्चित करना होगा कि वो सभी यूजर्स का एक्सपीरियंस ठीक रहे.
