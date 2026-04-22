BTech वालों के लिए सरकारी नौकरी के रास्ते खुले! इस बैंक में ऑफिसर बनने का मौका, आवेदन प्रोसेस से लेकर सब डिटेल्स यहां

Government Bank Job for Btech Qualified: पंजाब नेशनल बैंक में ऑफिसर सिविल इंजीनियर के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली हुई है. बीटेक या बीई वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे और कहां बीटेक वालों को सरकारी बैंक में नौकरी मिल सकती है?
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Government Bank Job for Btech Qualified: बीटेक वालों के लिए केवल IT या MNC सेक्टर में ही नहीं, बल्कि बैंकिंग सेक्टर में भी शानदार करियर के मौके होते हैं. प्राइवेट से लेकर सरकारी बैंकों में बीटेक वालों की भी डिमांड रहती है. ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बीटेक की पढ़ाई की है लेकिन वो अपना करियर बैंकिंग सेक्टर में बनाना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छा मौका है. देश के सरकारी बैंक में कई पदों पर भर्ती निकली है. इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को बैंक में ऑफिसर बनने का मौका दिया जा रहा है. चयनित उम्मीदवारों को न सिर्फ आकर्षक सैलरी मिल सकती है, बल्कि सरकारी नौकरी की स्थिरता भी मिल सकती है. अगर आप BTech करके एक सुरक्षित और बेस्ट करियर की तलाश कर रहे हैं, तो बैंकिंग सेक्टर को चुन सकते हैं.
पंजाब नेशनल बैंक में ऑफिसर पदों पर भर्ती निकली है. ये भर्ती बीटेक वालों के लिए निकाली गई है. हाल ही में पीएनबी रिक्रूटमेंट जारी किया गया है जिसके तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ऐसे उम्मीदवार जो पीएनबी में ऑफिसर बनना चाहते हैं वो आवेदन पत्र और फीस जमा करके अप्लाई कर सकते हैं. 21 अप्रैल 2026 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है.
पंजाब नेशनल बैंक में ऑफिसर पद की कुल 30 वैकेंसी निकली है जिसमें ऑफिसर सिविल इंजीनियर JMG स्केल I के 21 पोस्ट, ऑफिसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर JMG स्केल I के 7 पोस्ट, ऑफिसर मैकेनिकल इंजीनियर JMG स्केल I के 2 पोस्ट खाली है. पीएनबी में ऑफिसर पद भर्ती के लिए ibpsreg.ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए लास्ट डेट 5 मई 2026 है.
सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट pnb.bank.in पर जाएं.
यहां 'Recruitment/Careers' सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें.
इसके के बाद 30 स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भर्ती का नोटिफिकेशन शो होगा.
अब एक नया पेज खुलेगा जो सीधा ibpsreg.ibps.in वेबसाइट पर ले जाएगा.
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा कर लेने के बाद लॉगिन करें.
इसके बाद आवेदन पत्र शो होगा और उसमें मांगी जा रही सभी जानकारियां भर दें.
पासपोर्ट साइज फोटो समेत जो-जो दस्तावेज मांगे जाएं वो भी सबमिट कर दें.
आवेदन शुल्क जमा करने के बाद आवेदन पत्र को भी जमा कर दें.
आखिर में आवेदन पत्र के कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें और पीडीएफ डाउनलोड करके सेव कर लें.
पंजाब नेशनल बैंक में ऑफिसर पद भर्ती के लिए आवेदन करने वालों को ऑनलाइन लिखित परीक्षा देना होगा. ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन 27 मई 2026 को हो सकता है. लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को पर्सनल इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाएगा. इसके बाद वो चुने जा सकते हैं. ऑनलाइन रिटन टेस्ट में रीजनिंग और अंग्रेजी भाषा से 25-25 सवाल पूछे जाएंगे. जबकि, 50-50 सवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और प्रोफेशनल नॉलेज से संबंधित पूछे जाएंगे. अधिक जानकारी और अन्य डिटेल्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.
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