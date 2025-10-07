Bank Jobs 2025: भारत के 3 सरकारी बैंकों में भर्ती... 40 साल की उम्र वाले भी कर सकते हैं अप्लाई! जल्दी जान लें आवेदन प्रोसेस और लास्ट डेट

Government Bank Jobs 2025: भारत में जब बात आती है करियर बनाने की तो अक्सर लोगों की पहली पसंद सरकारी नौकरी ही रहती है. बिजनेस और स्टार्टअप के अलावा नौकरी में लोग प्राइवेट जॉब की जगह सरकारी नौकरी को पसंद करते हैं. चाहें वो किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, लोगों को अक्सर सरकारी नौकरी करना पसंद होता है. अगर आपकी उम्र 40 साल तक हो चुकी है या बैंक में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो शायद ये आपके लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है. दरअसल, 3 सरकारी बैंक में भर्ती निकली हुई है.

12 अक्टूबर से पहले आवेदन करने का मौका

सरकारी बैंकों में अलग-अलग पद पर भर्ती की जा रही है. इसके लिए आवेदन की लास्ट डेट 12 अक्टूबर है. जबकि, एक बैंक 10 अक्टूबर तक ही आवेदन करने का मौका दे रहा है. बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब एंड सिंध बैंक और केनरा बैंक में भर्ती निकली है. तीनों बैंक भर्ती के लिए योग्यता, प्रोसेस और आवेदन की लास्ट डेट अलग-अलग है.

बैंक ऑफ बड़ौदा में भर्ती

बैंक ऑफ बड़ौदा में 58 भर्ती निकाली गई है. कॉर्पोरेट अकाउंट एंड टैक्सेशन और ट्रेड एंड फॉरेक्स डिपार्टमेंट पद पर भर्ती की जाएगी. 29 से 40 साल की उम्र के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. ग्रेजुएट और क्षेत्र से संबंधित अनुभव को नौकरी मिल सकेगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट bankofbaroda.bank.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. चयनित उम्मीदवार को पद के मुताबिक 64,820-1,20,940 रुपये तक बेसिक सैलरी मिलेगी. आवेदन की आखिरी तारीख 9 अक्टूबर 2025 है. अधिक जानकारी के लिए बैंक की वेबसाइट पर जा सकते हैं.

पंजाब एंड सिंध बैंक में भर्ती

पंजाब एंड सिंध बैंक में क्रेडिट मैनेजर और एग्रीकल्चर मैनेजर पद की कुल खाली संख्या 190 है. 23 से 35 साल की उम्र वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. सीए/सीएमए/सीएफए/एमबीए (वित्त) जैसे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या फिर किसी अन्य में मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. पंजाब एंड सिंध बैंक की आधिकारिक वेबसाइट-https://punjabandsind.bank.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 अक्टूबर 2025 है.

केनरा बैंक में भर्ती

केनरा बैंक में 3500 अप्रेंटिस की भर्ती की जा रही है. इसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 12 अक्टूबर 2025 है. अप्रेंटिसशिप में चयनित उम्मीदवार को बैंक के साथ करियर की शुरुआत करने का अच्छा मौका मिल सकेगा. बिना एग्जाम के अप्रेंटिसशिप का मौका मिलेगा. अप्रेंटसशिप की अवधि 12 महीने की है. हर महीने 15000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा. अधिक जानकारी के लिए केनरा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं. यहां से ही आवेदन करने का लिंक भी मिल सकेगा.

