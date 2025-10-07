Advertisement
trendingNow12951259
Hindi Newsनौकरी

Bank Jobs 2025: भारत के 3 सरकारी बैंकों में भर्ती... 40 साल की उम्र वाले भी कर सकते हैं अप्लाई! जल्दी जान लें आवेदन प्रोसेस और लास्ट डेट

Government Bank Jobs 2025: भारत के तीन सरकारी बैंकों में भर्ती निकली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस और लास्ट डेट क्या है? आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 07, 2025, 12:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bank Jobs 2025: भारत के 3 सरकारी बैंकों में भर्ती... 40 साल की उम्र वाले भी कर सकते हैं अप्लाई! जल्दी जान लें आवेदन प्रोसेस और लास्ट डेट

Government Bank Jobs 2025: भारत में जब बात आती है करियर बनाने की तो अक्सर लोगों की पहली पसंद सरकारी नौकरी ही रहती है. बिजनेस और स्टार्टअप के अलावा नौकरी में लोग प्राइवेट जॉब की जगह सरकारी नौकरी को पसंद करते हैं. चाहें वो किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, लोगों को अक्सर सरकारी नौकरी करना पसंद होता है. अगर आपकी उम्र 40 साल तक हो चुकी है या बैंक में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो शायद ये आपके लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है. दरअसल, 3 सरकारी बैंक में भर्ती निकली हुई है.

12 अक्टूबर से पहले आवेदन करने का मौका

सरकारी बैंकों में अलग-अलग पद पर भर्ती की जा रही है. इसके लिए आवेदन की लास्ट डेट 12 अक्टूबर है. जबकि, एक बैंक 10 अक्टूबर तक ही आवेदन करने का मौका दे रहा है. बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब एंड सिंध बैंक और केनरा बैंक में भर्ती निकली है. तीनों बैंक भर्ती के लिए योग्यता, प्रोसेस और आवेदन की लास्ट डेट अलग-अलग है.

Add Zee News as a Preferred Source

बैंक ऑफ बड़ौदा में भर्ती

बैंक ऑफ बड़ौदा में 58 भर्ती निकाली गई है. कॉर्पोरेट अकाउंट एंड टैक्सेशन और ट्रेड एंड फॉरेक्स डिपार्टमेंट पद पर भर्ती की जाएगी. 29 से 40 साल की उम्र के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. ग्रेजुएट और क्षेत्र से संबंधित अनुभव को नौकरी मिल सकेगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार  ऑफिशियल वेबसाइट bankofbaroda.bank.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. चयनित उम्मीदवार को पद के मुताबिक 64,820-1,20,940 रुपये तक बेसिक सैलरी मिलेगी. आवेदन की आखिरी तारीख 9 अक्टूबर 2025 है. अधिक जानकारी के लिए बैंक की वेबसाइट पर जा सकते हैं.

पंजाब एंड सिंध बैंक में भर्ती

पंजाब एंड सिंध बैंक में क्रेडिट मैनेजर और एग्रीकल्चर मैनेजर पद की कुल खाली संख्या 190 है. 23 से 35 साल की उम्र वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. सीए/सीएमए/सीएफए/एमबीए (वित्त) जैसे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या फिर किसी अन्य में मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. पंजाब एंड सिंध बैंक की आधिकारिक वेबसाइट-https://punjabandsind.bank.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 अक्टूबर 2025 है.

केनरा बैंक में भर्ती

केनरा बैंक में 3500 अप्रेंटिस की भर्ती की जा रही है. इसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 12 अक्टूबर 2025 है. अप्रेंटिसशिप में चयनित उम्मीदवार को बैंक के साथ करियर की शुरुआत करने का अच्छा मौका मिल सकेगा. बिना एग्जाम के अप्रेंटिसशिप का मौका मिलेगा. अप्रेंटसशिप की अवधि 12 महीने की है. हर महीने 15000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा. अधिक जानकारी के लिए केनरा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं. यहां से ही आवेदन करने का लिंक भी मिल सकेगा.

ये भी पढ़ें- HPU AE Recruitment 2025: बिना परीक्षा के सरकारी नौकरी, लाखों में होगी मंथली सैलरी; जानें आवेदन प्रोसेस और जरूरी योग्यता

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Bank jobs

Trending news

'हमें कोई पछतावा नहीं...'CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील का बड़ा बयान
cji gavai
'हमें कोई पछतावा नहीं...'CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील का बड़ा बयान
गले में घोंपा हुआ चाकू लेकर आधी रात पहुंचा अस्पताल तो उड़ गई डॉक्टर की नींद, कैसे?
Kerala
गले में घोंपा हुआ चाकू लेकर आधी रात पहुंचा अस्पताल तो उड़ गई डॉक्टर की नींद, कैसे?
आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का वादा, गोवा को डर- भ्रष्टाचार से कराएंगे मुक्त
Arvind Kejriwal
आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का वादा, गोवा को डर- भ्रष्टाचार से कराएंगे मुक्त
मुंबई में 'आई लव महादेव' पर मचा संग्राम, बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया को नोटिस
I Love Mahadev
मुंबई में 'आई लव महादेव' पर मचा संग्राम, बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया को नोटिस
लॉटरी लग गई! मैकेनिक-पेंटर ने जीत लिए 27 करोड़, दीवाली से पहले माता लक्ष्मी घर आ गईं
Lottery
लॉटरी लग गई! मैकेनिक-पेंटर ने जीत लिए 27 करोड़, दीवाली से पहले माता लक्ष्मी घर आ गईं
बीजेपी सांसद मुर्मू पर हुआ जानलेवा हमला, TMC पर लगे आरोपों पर CM ने झाड़ा पल्ला!
West Bengal
बीजेपी सांसद मुर्मू पर हुआ जानलेवा हमला, TMC पर लगे आरोपों पर CM ने झाड़ा पल्ला!
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
weather update
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
ins androth
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?
DNA
एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?
पेंट की दुकान से करोड़पति... केरल बंपर लॉटरी में इस शख्स ने जीता 25 करोड़ का इनाम
Kerala
पेंट की दुकान से करोड़पति... केरल बंपर लॉटरी में इस शख्स ने जीता 25 करोड़ का इनाम