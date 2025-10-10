NHIDCL Recruitment 2025: भारत सरकार की कंपनी में डिप्टी मैनेजर बनने का मौका, जल्दी करें आवेदन, 1.6 लाख तक होगी सैलरी

NHIDCL Recruitment 2025 Notification: भारत सरकार की कंपनी में सरकारी नौकरी करने की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है. नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (NHIDCL) ने डिप्टी मैनेजर (टेक्निकल कैडर) के 34 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 04 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 03 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे लास्ट डेट से पहले आधिकारिक वेबसाइट nhidcl.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

एजुकेशन क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा कैंडिडेट के पास सिविल इंजीनियरिंग में गेट परीक्षा पास होने की भी डिग्री साल 2023/2024/2025 में होनी चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

आयु सीमा

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 34 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 50,000-3% से 1,60,000 रुपये प्रति महीने होगी.

चयन प्रक्रिया

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन बिना लिखित परीक्षा गेट स्कोर के आधार पर तैयार किए गए मेरिट लिस्ट के बेसिस पर किया जाएगा.

प्रोबेशन पीरियड

NHIDCL द्वारा ये भर्ती 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पर किया जा रहा है, जिसे अधिकतम 2 साल और आगे बढ़ाया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: IPPB Recruitment 2025: ग्रेजुएट्स के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 348 पदों पर निकली वैकेंसी, जल्दी करें आवेदन, इतनी होगी सैलरी

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nhidcl.com पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

जानकारी के लिए बता दें, उम्मीदवार, योग्यता, चयन प्रक्रिया, आदि से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ये भी पढ़ें: SBI Recruitment 2025: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर के पदों पर निकली वैकेंसी, 45 साल वाले भी करें आवेदन, 1.35 लाख तक होगी सैलरी