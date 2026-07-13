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Weekly Govt Jobs Alert: इस हफ्ते बंद हो जाएगी 9700 से अधिक पदों की भर्ती विंडो, नोट कर लें अंतिम तिथि

Weekly Government Job Vacancies: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए गुड न्यूज है. इस सप्ताह बड़ी भर्तियों के आवेदन की लास्ट डेट है. आइए जानते हैं कि किन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट कौन सी है?

Written BySimran Singh
Published: Jul 13, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 02:49 PM IST
Weekly Govt Jobs Alert: इस हफ्ते बंद हो जाएगी 9700 से अधिक पदों की भर्ती विंडो, नोट कर लें अंतिम तिथि
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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