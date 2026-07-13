/Weekly Govt Jobs Alert: इस हफ्ते बंद हो जाएगी 9700 से अधिक पदों की भर्ती विंडो, नोट कर लें अंतिम तिथि

Weekly Government Job Vacancies: अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है. कई बड़ी सरकारी भर्तियों की आवेदन प्रक्रिया इसी सप्ताह समाप्त होने जा रही है. बैंक में नौकरी भर्ती से लेकर आंगनवाड़ी समेत हाई कोर्ट में निकली भर्तियों के लिए आवेदन किया जा सकता है. लगभग 9700 से ज्यादा पद खाली है. अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो फटाफट से इस सप्ताह में बंद होने वाली भर्तियों के बारे में जान लीजिए. अंतिम तिथि के बाद सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने का मौका हाथ से निकल सकता है.
मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी हेल्पर और सहायिका के 2,548 पदों पर भर्ती चल रही है. इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, शहडोल, नर्मदापुर और चंबल संभाग में ये पद भरे जाएंगे. 12वीं पास महिलाएं इसके लिए आवेदन कर सकती हैं. चयन मेरिट के आधार पर होगा. आवेदन की अंतिम तिथि 13 जुलाई 2026 है, जबकि आवेदन पत्र में सुधार करने का मौका 15 जुलाई 2026 तक मिलेगा.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने असिस्टेंट मैनेजर (लॉ) और डिप्टी मैनेजर (लॉ) के कुल 49 पदों पर भर्ती निकाली है. आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास लॉ की डिग्री, बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन और संबंधित पद के अनुसार 2 से 4 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए. चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति देश के किसी भी हिस्से में की जा सकती है. आवेदन की अंतिम तिथि 14 जुलाई 2026 है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने हायर ज्यूडिशियल सर्विस (HJS) परीक्षा 2026 के लिए 27 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं. उम्मीदवार के पास एलएलबी की डिग्री और कम से कम 7 साल का अधिवक्ता के रूप में अनुभव होना चाहिए. आवेदन 15 जुलाई 2026 शाम 5:30 बजे तक किए जा सकते हैं. प्रारंभिक परीक्षा 26 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाली है.
बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (BSUSC) 3,687 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती कर रहा है. ये भर्ती अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र विषयों के लिए है. आवेदन करने के लिए संबंधित विषय में मास्टर डिग्री और NET या बिहार SET होना जरूरी है. हालांकि, UGC के 2009 या 2016 नियमों के अनुसार पीएचडी करने वाले उम्मीदवारों को NET से छूट मिलेगी. आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 है.
उत्तर प्रदेश के बागपत और बिजनौर जिले में आंगनवाड़ी वर्कर के पदों पर भर्ती जारी है. इसके लिए केवल 12वीं पास महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकती हैं. बागपत जिले के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 16 जुलाई 2026 और बिजनौर के लिए 15 जुलाई 2026 है. इस भर्ती के लिए किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं देना होगा.
नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड, प्रयागराज में ऑपरेटर और जूनियर असिस्टेंट के 28 पदों पर भर्ती की जा रही है. फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक सहित कई तकनीकी ट्रेडों में आवेदन मांगे गए हैं. उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा. आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 जुलाई 2026 है.
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने कृषि विस्तार अधिकारी के 2,784 पदों पर आवेदन मांगे हैं. ये भर्ती ग्रुप-2 उपसमूह-1 के तहत की जा रही है. उम्मीदवार के पास कृषि या हॉर्टिकल्चर में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए. आयु सीमा 18 से 40 साल निर्धारित है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी. आवेदन की अंतिम तिथि 17 जुलाई 2026 है.