/Weekly Govt Jobs Alert: इस हफ्ते बंद हो जाएगी 9700 से अधिक पदों की भर्ती विंडो, नोट कर लें अंतिम तिथि

Weekly Government Job Vacancies: अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है. कई बड़ी सरकारी भर्तियों की आवेदन प्रक्रिया इसी सप्ताह समाप्त होने जा रही है. बैंक में नौकरी भर्ती से लेकर आंगनवाड़ी समेत हाई कोर्ट में निकली भर्तियों के लिए आवेदन किया जा सकता है. लगभग 9700 से ज्यादा पद खाली है. अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो फटाफट से इस सप्ताह में बंद होने वाली भर्तियों के बारे में जान लीजिए. अंतिम तिथि के बाद सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने का मौका हाथ से निकल सकता है.