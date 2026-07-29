देश के सबसे बड़े अस्पताल में सरकारी नौकरी! AIIMS में 2200+ नर्सिंग ऑफिसर पदों पर निकली भर्ती

AIIMS Recruitment 2026: देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) है. यहां पर नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती निकाली गई है. ऐसे उम्मीदवार जो सरकारी अस्पताल में नौकरी की तलाश कर रहे हैं और नर्सिंग ऑफिसर के लिए योग्य हैं तो उनके लिए एक अच्छा मौका है. देशभर के विभिन्न राज्यों में स्थित AIIMS में करीब 2200 पदों पर भर्ती निकली हुई है. नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (NORCET 11) के तहत आवेदन किया जा सकता है.