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देश के सबसे बड़े अस्पताल में सरकारी नौकरी! AIIMS में 2200+ नर्सिंग ऑफिसर पदों पर निकली भर्ती

AIIMS Recruitment 2026: ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) में नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती निकली हुई है. NORCET 11 के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अपनाना होगा. आइए इस भर्ती के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 29, 2026, 12:44 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 12:44 PM IST
देश के सबसे बड़े अस्पताल में सरकारी नौकरी! AIIMS में 2200+ नर्सिंग ऑफिसर पदों पर निकली भर्ती
Image Credit: aiims recruitment 2026

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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