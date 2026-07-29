देश के सबसे बड़े अस्पताल में सरकारी नौकरी! AIIMS में 2200+ नर्सिंग ऑफिसर पदों पर निकली भर्ती

AIIMS Recruitment 2026: देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) है. यहां पर नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती निकाली गई है. ऐसे उम्मीदवार जो सरकारी अस्पताल में नौकरी की तलाश कर रहे हैं और नर्सिंग ऑफिसर के लिए योग्य हैं तो उनके लिए एक अच्छा मौका है. देशभर के विभिन्न राज्यों में स्थित AIIMS में करीब 2200 पदों पर भर्ती निकली हुई है. नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (NORCET 11) के तहत आवेदन किया जा सकता है.
एम्स दिल्ली ने अपने आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर नॉरसेट 11 भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन जारी किया है. दिल्ली के अलावा एम्स कल्याणी, एम्स पटना, सीआईपी रांची समेत अन्य 27 अस्पतालों में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट खाली है. कौन AIIMS में नौकरी पा सकता है? नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के तहत कैसे आवेदन करना होगा? आइए वैकेंसी से संबंधित सभी डिटेल्स जानते हैं.
ऐसे उम्मीदवार जिनके पास बीएससी की डिग्री है या फिर उन्होंने जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में डिप्लोमा किया हुआ है तो वो आवेदन कर सकते हैं. साथ ही राज्य या इंडियन काउंसिल में नर्स और मिडवाइफ के रूप में रजिस्टर्ड उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा अनुभव भी 50 बेड वाले हॉस्पिटल में कम से कम 2 साल तक का होना चाहिए. आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 30 साल वाले आवेदन कर सकते हैं.
|कैटेगरी
|आवेदन फीस
|जनरल/ओबीसी
|3000 रुपये
|एससी/एसटी/ईडब्लयूएस
|2400 रुपये
|पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार
|फ्री
सबसे पहले उम्मीदवार को नॉरसेट प्रीलिम्स की परीक्षा में शामिल होना होगा और 100 अंक लाने के बाद पास हो सकेंगे. इसके बाद उम्मीदवार को नॉरसेट स्टेज II यानी नॉरसेट मेन्स एग्जाम के लिए सिलेक्ट किया जाएगा. 180 मिनट की इस परीक्षा में 160 सवाल पूछे जाएंगे जो 160 अंक के साथ होंगे. गलत जवाब देने पर 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी शामिल है. पास होने वाले उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाना होगा. मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद चुना जाएगा.
AIIMS में नर्सिंग ऑफिसर का पद ग्रुप बी के तहत है. इस पोस्ट के लिए पे स्केल लेवल 07 (7th CPC) और मूल वेतन 44,900 रुपये से शुरू है. इन-हैंड सैलरी की बात करें तो DA, HRA, नर्सिंग और ड्रेस अलाउंस को मिलाकर 70,000 रुपये से 85,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा.