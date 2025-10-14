Sarkari Naukri: बस कुछ दिन बाकी, 12वीं पास वालों के लिए सरकारी नौकरी का शानदार मौका, फटाफट ऐसे करें अप्लाई

Government Job for 12th Pass: अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं और कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज रखते हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है. सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वालों के लिए कई पदों पर भर्ती निकली है. भारतीय संस्थान में नॉन टीचिंग भर्ती की जा रही है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (National Institute of Technology) द्वारा अलग-अलग योग्यता वालों की विभिन्न पद पर भर्ती की जा रही है. इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख भी नजदीक आ चुकी है. 20 अक्टूबर 2025 तक NIT की ओर से टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, लैब अटेंडेंट, टेक्निकल असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट पद पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. आइए योग्यता और आवेदन प्रोसेस जानते हैं.

किन योग्यता की जरूरत?

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अनुसार सभी पद के लिए योग्यता अलग-अलग हैं. अगर आप लैब अटेंडेंट, असिस्टेंट या टेक्नीशियन पद भर्ती के लिए आवेदन करने का सोच रहे हैं तो इसके लिए 12वीं पास के अलावा कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है. टेक्निकल असिस्टेंट पद के लिए बी.ई/ बीटेक/ एमएससी / बीएससी / डिप्लोमा वाले आवेदन कर सकते हैं. सुपरिटेंडेंट के लिए बैचलर डिग्री और जूनियर इंजीनियर पद के लिए बी.ई/ बीटेक/ डिप्लोमा होना जरूरी है.

कहां से कर सकते हैं आवेदन?

टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, लैब अटेंडेंट, टेक्निकल असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट में से किसी भी पद के लिए इच्छुक या योग्य हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन करने का सोच सकते हैं. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ऑफिशियल वेबसाइट- nitmanipur.ac.in पर नॉन-टीचिंग पद भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं.

सबसे पहले nitmanipur.ac.in पर जाएं और यहां पर पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर लें. इसके बाद ‘स्टाफ रिक्रूटमेंट पोर्टल’ खुल जाएगा. आवेदन पत्र का लिंक यहां शो होगा. उस पर क्लिक करने के बाद आवेदन कर सकते हैं. सभी डिटेल्स को भर दें और फिर आवेदन शुल्क जमा करें. फॉर्म को सबमिट करें और कन्फर्मेशन का प्रिंट निकाल लें.

