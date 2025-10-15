IIT Recruitment 2025: ग्रेजुएट वालों के लिए 69100 रुपये की सैलरी वाली सरकारी नौकरी, 26 अक्टूबर तक आवेदन का मौका; जानें प्रोसेस

Government Job for Graduate Vacancy: ग्रेजुएशन कर चुके हैं लेकिन अभी तक जॉब की तलाश में हैं या फिर सरकारी नौकरी ढूंढ़ रहे हैं मगर कोई आपके योग्य काम नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि लेटेस्ट भर्ती में आपका कोई चांस बन सके. जी हां, प्रसिद्ध संस्थानों में से एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मानी जाती है जिसमें कई पदों पर भर्ती की जा रही है. ऐसे लोग जो ग्रेजुएट हैं वो आईआईटी धनबाद में निकली जूनियर असिस्टेंट पद भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. संस्थान की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और योग्य उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं.

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद में जूनियर असिस्टेंट पद के लिए 26 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. आधिकारिक वेबसाइट www.iitism.ac.in के जरिए अप्लाई किया जा सकता है. जूनियर असिस्टेंट के 19 पदों पर भर्ती निकली है जिनमें अनारक्षित वर्ग के लिए 10 पद और अन्य आरक्षित वर्गों के लिए 9 पद रिजर्व रखे गए हैं.

कौन होगा आवेदन के लिए योग्य?

शैक्षिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से न्यूनतम 55% अंक से ग्रेजुएट उम्मीदवार जूनियर असिस्टेंट भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है. शर्त है कि कंप्यूटर ऑफिस एप्लिकेशन की नॉलेज और टाइपिंग स्पीड अच्छी हो. 25 शब्द प्रति मिनट की अंग्रेजी टाइपिंग स्पीड और और 20 शब्द प्रति मिनट की हिंदी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए.

आयु सीमा की बात करें तो 18 से 30 के उम्र वाले उम्मीदवार जूनियर असिस्टेंट पद के लिए आवेदन कर सकते हैं. योग्यता के संबंध में अधिक जानकारी के लिए www.iitism.ac.in पर जा सकते हैं.

आवेदन फीस कितनी है?

आईआईटी धनबाद में जूनियर असिस्टेंट पद भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को एप्लीकेशन फॉर्म भरने के दौरान 500 रुपये आवेदन शुल्क चुकाना होगा. पेमेंट प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा.

कैसे करें अप्लाई?

सबसे पहले IIT धनबाद की ऑफिशियल वेबसाइट- nfr.iitism.ac.in पर जाएं. होम पेज पर ही ‘Recruitment’ सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें. इसके बाद ‘User login’ पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपना लें. स्क्रीन पर आवेदन पत्र दिख जाएगा उसमें सभी मांगी जा रही जानकारी भरें. लेटेस्ट फोटो और सिग्नेचर को स्कैन कर अपलोड कर दें. आवेदन पत्र का शुल्क चुकाने के बाद फॉर्म सबमिट करें. कन्फर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें और डाउनलोड भी कर लें.

