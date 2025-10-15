IIT Recruitment 2025: ग्रेजुएट वालों के लिए 69100 रुपये की सैलरी वाली सरकारी नौकरी, 26 अक्टूबर तक आवेदन का मौका; जानें प्रोसेस

IIT Recruitment 2025: किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट लोगों के लिए खुशखबरी है. आईआईटी में जूनियर असिस्टेंट पद पर भर्ती की जा रही है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आइए इसका ऑनलाइन प्रोसेस जानते हैं.
Government Job for Graduate Vacancy: ग्रेजुएशन कर चुके हैं लेकिन अभी तक जॉब की तलाश में हैं या फिर सरकारी नौकरी ढूंढ़ रहे हैं मगर कोई आपके योग्य काम नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि लेटेस्ट भर्ती में आपका कोई चांस बन सके. जी हां, प्रसिद्ध संस्थानों में से एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मानी जाती है जिसमें कई पदों पर भर्ती की जा रही है. ऐसे लोग जो ग्रेजुएट हैं वो आईआईटी धनबाद में निकली जूनियर असिस्टेंट पद भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. संस्थान की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और योग्य उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं.
कब तक कर सकते हैं आवेदन?
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद में जूनियर असिस्टेंट पद के लिए 26 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. आधिकारिक वेबसाइट www.iitism.ac.in के जरिए अप्लाई किया जा सकता है. जूनियर असिस्टेंट के 19 पदों पर भर्ती निकली है जिनमें अनारक्षित वर्ग के लिए 10 पद और अन्य आरक्षित वर्गों के लिए 9 पद रिजर्व रखे गए हैं.
कौन होगा आवेदन के लिए योग्य?
आवेदन फीस कितनी है?
आईआईटी धनबाद में जूनियर असिस्टेंट पद भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को एप्लीकेशन फॉर्म भरने के दौरान 500 रुपये आवेदन शुल्क चुकाना होगा. पेमेंट प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा.
कैसे करें अप्लाई?
