Job Alert: बस एक दिन का मौका... बैंक और नेवी में नौकरी के आवेदन के लिए 23 नवंबर है लास्ट डेट, फटाफट भर दें फॉर्म

Sarkari Naukri 2025: क्या आप भी नौकरी की तलाश में हैं लेकिन आपकी योग्यता या पसंद के अनुसार कोई नौकरी मिल नहीं रही है? अगर हां, तो चिंता न करें. बैंक या भारतीय नेवी में नौकरी करने का कोई प्लान है तो मौका अभी भी आवेदन बाकी है. 8वीं पास, 10वीं पास, ग्रेजुएट जैसी योग्यता वाले लोग सरकारी भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. देश के सरकारी बैंक और नेवी में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आखिरी तारीख 23 नवंबर है, आइए जानते हैं कि कहां और कितनी सैलरी वाली भर्ती के आवेदन के लिए 23 नवंबर, रविवार लास्ट डेट है.

सरकारी बैंक में भर्ती के आवेदन के लिए लास्ट डेट

देश के सरकारी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर पद भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 23 नवंबर 2025 है. 750 पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद लिखित परीक्षा होगी इसमें पास होने के बाद अगले चरण में उम्मीदवार शामिल हो सकता है. चयनित उम्मीदवार को पहले लोकल भाषा का टेस्ट देना होगा. इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू आयोजित होगा.

सभी चरणों को पास करने वाले उम्मीदवार को लोकल बैंक ऑफिसर पद हासिल हो सकता है. अधिक जानकारी के लिए पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं. चयनित उम्मीदवार की 48480 से 85920 रुपये प्रति माह की बेसिक सैलरी वाली नौकरी लग सकती है. इसमें अन्य वेतन भत्ते का लाभ भी दिया जाएगा.

नेवल शिप रिपेयर यार्ड में भर्ती

नेवी में कुछ पदों की भर्ती नेवल शिप रिपेयर यार्ड की ओर से की जाती है. अगर 8वीं या 10वीं या आईटीआई कर चुके हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. नेवल शिप रिपेयर यार्ड में कंप्यूटर ऑपरेटर, मैकेनिक डीजल, फिटर, पाइप फिटर, टेक्नोलॉजी, वेल्डर जैसे पदों पर अप्रेंटिस की भर्ती की जा रही है. इसके लिए आवेदन की आखिरी डेट 23 नवंबर 2025 है. अधिक जानकारी के लिए नेवल शिप रिपेयर यार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं. इसके जरिए चयनित उम्मीदवार को ट्रेनिंग के दौरान 3400 रुपये से 9600 रुपये तक प्रति माह स्टाइपेंड मिलेगा.

