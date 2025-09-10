Sarkari Naukari: इंडियल ऑयल में निकली भर्ती; उम्र 26-40 साल, होनी चाहिए ये डिग्री, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

Sarkari Naukari: अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. दरअसल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ग्रेड ए इंजीनियर और अफसरों के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. अगर आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं तो 21 सितंबर 2025 से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर लें.

कौन कर सकता है अप्लाई?

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास केमिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैटगरी में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सीट से बी टेक की डिग्री होनी चाहिए. जनरल, ईडब्ल्यूएस व ओबीसी वर्ग के लिए इंजीनियरिंग डिग्री में कम से कम 65 फीसदी नंबर होने चाहिए. वहीं, एससी, एसटी व दिव्यांग के लिए 10 फीसदी अंकों में छूट रहेगी. इसके अलावा कैंडिडेट की उम्र कम से कम 26 होनी चाहिए.

कैसे होगा सेलेक्शन?

इस भर्ती परीक्षा के लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा. ये परीक्षा 31 अक्टूबर 2025 को होगी. कुल 100 सवाल होंगे जिसके लिए आपको 150 मिनट का समय दिया जाएगा. इस परीक्षा को पास करने के लिए ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क के लिए बुलाया जाएगा. लास्ट में इंटरव्यू राउंड के आधार पर कैंडेडिट का सेलेक्शन किया जाएगा. जानाकारी के अनुसार, परीक्षा का एडमिट कार्ड 17 अक्टूबर को जारी किया जाएगा.

कैसे करें अप्लाई?

इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले आईओसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट www.iocl.com पर जाना है.

अब करियर सेक्शन में जाएं और इस भर्ती वाले लिंक पर क्लिक करें.

अब फॉर्म को अच्छे से लिखकर सबमिट कर दें.

ऐसा करते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा.

नोटिफिकेशन लिंक-