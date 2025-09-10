Sarkari Naukari: इंडियल ऑयल में निकली भर्ती; उम्र 26-40 साल, होनी चाहिए ये डिग्री, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
Advertisement
trendingNow12916489
Hindi Newsनौकरी

Sarkari Naukari: इंडियल ऑयल में निकली भर्ती; उम्र 26-40 साल, होनी चाहिए ये डिग्री, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

Indian Oil Recruitment 2025: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने युवाओं के लिए इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 10, 2025, 03:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sarkari Naukari: इंडियल ऑयल में निकली भर्ती; उम्र 26-40 साल, होनी चाहिए ये डिग्री, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

Sarkari Naukari: अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. दरअसल,  इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ग्रेड ए इंजीनियर और अफसरों के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. अगर आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं तो 21 सितंबर 2025 से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर लें. 

कौन कर सकता है अप्लाई?
इस भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास केमिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैटगरी में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सीट से बी टेक की डिग्री होनी चाहिए.  जनरल, ईडब्ल्यूएस व ओबीसी वर्ग के लिए इंजीनियरिंग डिग्री में कम से कम 65 फीसदी नंबर होने चाहिए. वहीं, एससी, एसटी व दिव्यांग के लिए 10 फीसदी अंकों में छूट रहेगी. इसके अलावा कैंडिडेट की उम्र कम से कम 26 होनी चाहिए. 

हिंदी दिवस की स्कूल में है प्रतियोगिता? ना लें टेंशन, ऐसे लिखें 300 शब्दों में सरल और आसान निबंध

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे होगा सेलेक्शन?
इस भर्ती परीक्षा के लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा. ये परीक्षा 31 अक्टूबर 2025 को होगी. कुल 100 सवाल होंगे जिसके लिए आपको 150 मिनट का समय दिया जाएगा. इस परीक्षा को पास करने के लिए ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क के लिए बुलाया जाएगा. लास्ट में इंटरव्यू राउंड के आधार पर कैंडेडिट का सेलेक्शन किया जाएगा. जानाकारी के अनुसार, परीक्षा का एडमिट कार्ड 17 अक्टूबर को जारी किया जाएगा.  

कैसे करें अप्लाई?

  • इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले आईओसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट www.iocl.com पर जाना है. 

  • अब करियर सेक्शन में जाएं और इस भर्ती वाले लिंक पर क्लिक करें. 

  • अब फॉर्म को अच्छे से लिखकर सबमिट कर दें. 

  • ऐसा करते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा.  

नोटिफिकेशन लिंक-

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

Indian OilSarkari Job

Trending news

श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
Mehbooba Mufti
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
हमें अपने संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर SC ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
Supreme Court
हमें अपने संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर SC ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
Nepal
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
Nepal Protest
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
Indian Army news
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
Snakebite deaths
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
JDU को 25 सीट भी नहीं आएगी, नीतीश कुमार अब नहीं बनेंगे CM: प्रशांत किशोर
Bihar politics
JDU को 25 सीट भी नहीं आएगी, नीतीश कुमार अब नहीं बनेंगे CM: प्रशांत किशोर
पंजाब की 'आप' सरकार हर किसान को 20,000 रुपए प्रति एकड़ देगी मुआवजा
Punjab Flood
पंजाब की 'आप' सरकार हर किसान को 20,000 रुपए प्रति एकड़ देगी मुआवजा
BJP का उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का दावा, कांग्रेस के लिए 'चिंतन...'
Vice President
BJP का उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का दावा, कांग्रेस के लिए 'चिंतन...'
Jammu and Kahsmir: डोडा जिले में अचानक क्यों लगाया गया कर्फ्यू? इंटरनेट भी बैन
15 died in jammu and kashmir
Jammu and Kahsmir: डोडा जिले में अचानक क्यों लगाया गया कर्फ्यू? इंटरनेट भी बैन
;