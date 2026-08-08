सरकारी नौकरी का मौका: TRAI में फ्रेशर्स को मिलेगी 80,000 रुपये सैलरी, जानिए अप्लाई प्रोसेस और लास्ट डेट

TRAI Vacancy for Freshers: पूरे भारत के इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क, डीटीएच, लैंडलाइन से लेकर टीवी सर्विस से संबंधित नियमों को रेगुलेट करने वाली कंपनी यानी लीकॉम रेगुलेट्री अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) में एसोसिएट कंसल्टेंट पदों पर भर्ती निकाली गई है. इस भर्ती अभियान के तहत इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिसके लिए किसी अनुभव की जरूरत नहीं होगी. अगर आप भी उनमें से हैं जिनके पास कोई एक्सपीरिएंस नहीं है और जॉब की तलाश कर रहे हैं तो एसोसिएट कंसल्टेंट पद के लिए अप्लाई कर सके हैं.
इस पोस्ट के तहत टीआरएआई की ओर से नई दिल्ली हेडक्वार्टर के लिए आवेदन किया जाएगा. इस टेक्निकल ईसीई पोस्ट के लिए कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट vacancies.trai.gov.in पर आवेदन पत्र जारी किया गया है. आइए TRAI की एसोसिएट कंसल्टेंट पोस्ट के बारे में विस्तार से जानते हैं.
टेलीकॉम रेगुलेट्री अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट vacancies.trai.gov.in पर एसोसिएट कंसल्टेंट के 2 पदों पर वैकेंसी निकली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को 27 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. इस पोस्ट पर चयनित उम्मीदवारों को 1 साल के लिए रखा जाएगा और फिर परफॉर्मेंस के आधार के अलावा अपनी जरूरत के हिसाब अवधि बढ़ाई भी जा सकती है.
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन, सिलेक्शन कमेटी द्वारा किया जाएगा. इस दौरान कमेटी शैक्षिक योग्यता के अलावा अनुभव पर बातचीत कर सकती है और इंटरव्यू भी ले सकती है जिसके लिए उम्मीदवारों को तैयारी करनी होगी. चयनित उम्मीदवारों को दिल्ली स्थित ट्राई के हेडक्वार्टर में जॉइनिंग करनी होगी.
आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाना होगा. इसके तहत योग्य उम्मीदवारों को जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यता समेत अगर कहीं काम का करने का अनुभव रहा है तो उसका जिक्र कर सकते हैं. आवेदन का लिंक कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट vacancies.trai.gov.in पर मिलेगा. भर्ती संबंधित फॉर्म पर क्लिक करें और सभी मांगी जा रही डिटेल्स को दर्ज कर दें.
कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट vacancies.trai.gov.in पर जाएं.
होम पेज पर रिक्रूटमेंट पोर्टल शो होगा उस पर क्लकि करें.
यहां पर Apply Online के लिंक पर क्लिक करें.
आवेदन पत्र में सभी मांगी जा रही डिटेल्स को दर्ज करें.
जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आवेदन पत्र को जमा कर दें.
लास्ट में कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट भी जरूर निकाल लें और सुरक्षित करें.