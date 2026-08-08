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सरकारी नौकरी का मौका: TRAI में फ्रेशर्स को मिलेगी 80,000 रुपये सैलरी, जानिए अप्लाई प्रोसेस और लास्ट डेट

TRAI Recruitment 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी है लेकिन कहीं काम करने का अनुभव नहीं है और सोच रहे हैं कि कैसे नौकरी मिल सकेगी? तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. टेलीकॉम रेगुलेट्री अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) की ओर से फ्रेशर के लिए वैकेंसी निकाली गई है जिसके तहत आवेदन करने वाले चयनित उम्मीदवारों को 80000 रुपये सैलरी दी जाएगी.

Written BySimran Singh
Published: Aug 08, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 11:27 AM IST
सरकारी नौकरी का मौका: TRAI में फ्रेशर्स को मिलेगी 80,000 रुपये सैलरी, जानिए अप्लाई प्रोसेस और लास्ट डेट
Image Credit: TRAI Recruitment 2026

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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