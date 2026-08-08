सरकारी नौकरी का मौका: TRAI में फ्रेशर्स को मिलेगी 80,000 रुपये सैलरी, जानिए अप्लाई प्रोसेस और लास्ट डेट

TRAI Vacancy for Freshers: पूरे भारत के इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क, डीटीएच, लैंडलाइन से लेकर टीवी सर्विस से संबंधित नियमों को रेगुलेट करने वाली कंपनी यानी लीकॉम रेगुलेट्री अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) में एसोसिएट कंसल्टेंट पदों पर भर्ती निकाली गई है. इस भर्ती अभियान के तहत इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिसके लिए किसी अनुभव की जरूरत नहीं होगी. अगर आप भी उनमें से हैं जिनके पास कोई एक्सपीरिएंस नहीं है और जॉब की तलाश कर रहे हैं तो एसोसिएट कंसल्टेंट पद के लिए अप्लाई कर सके हैं.