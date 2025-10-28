Sarkari Naukri: 1 नवंबर से पहले शानदार मौका! यहां है भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर

Government Jobs 2025: बस कुछ दिन और अक्टूबर का महीना भी समाप्त हो जाएगा. इसके बाद साल 2025 के 11वें महीने की शुरुआत हो जाएगी. नवंबर शुरू होने से पहले अपने हाथ से कुछ मौके जाने न दें. भारतीय सरकार की कई कंपनियों में अक्टूबर महीने में भर्ती के आवेदन पत्र भरे गए हैं जिनमें से कुछ की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है. इच्छुक उम्मीदवारों के पास मौका है कि वो 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं. बैंक, पुलिस, कोर्ट आदि जगहों के लिए भर्ती शुरू है. अगर आप भी सरकारी नौकरी चाहते हैं और आवेदन का सोच रहे हैं तो आपके पास मौका अच्छा है, आइए जानते हैं कि 1 नवंबर से पहले कहां-कहां अप्लाई कर सकते हैं?

इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक में भर्ती

अगर आपकी उम्र 20 से 35 साल तक है तो आपके पास सरकारी नौकरी हासिल करने का अच्छा मौका है. इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) में 300 से अधिक पदों पर भर्ती की जा रही है. एग्जीक्यूटिव पद भर्ती के लिए ग्रेजुएट अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं. ऑफिशियल वेबसाइट www.ippbonline.com पर आवेदन पत्र है और यहां से आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आखिरी तारीख 29 अक्टूबर 2025 है.

बैंक ऑफ बड़ौदा में भर्ती

बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से भर्ती प्रक्रिया चालू है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार सीनियर मैनेजर और चीफ मैनेजर जैसे पद भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका 30 अक्टूबर 2025 है. योग्य उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा और साइकोमेट्रिक परीक्षा के जरिए किया जाएगा.

यूको बैंक भर्ती 2025

यूको बैंक में भर्ती निकली हुई है. अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं. अप्रेंटिसशिप के बाद नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है. यूको बैंक में 532 भर्ती की जाएगी जिसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर 2025 है.

बिहार और दिल्ली पुलिस भर्ती 2025

बिहार और दिल्ली दोनों राज्यों में पुलिस भर्ती के लिए आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है. बिहार पुलिस के क्राइम इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेंट (CID) में सीनियर साइंटिफिकेट असिस्टेंट और असिस्टेंट डायरेक्टर की भर्ती निकली है जिसके लिए इच्छुक उम्मीदवार police.bihar.gov.in के जरिए अप्लाई कर सकते हैं. जबकि, दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल के 7565 पदों भर्ती के आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाना होगा.

