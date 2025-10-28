Advertisement
trendingNow12978093
Hindi Newsनौकरी

Sarkari Naukri: 1 नवंबर से पहले शानदार मौका! यहां है भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर

Government Jobs 2025: अभी तक सरकारी नौकरी की तलाश पूरी नहीं हो सकी है? अलग-अलग जगह निकली भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2025 है. अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 28, 2025, 09:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sarkari Naukri: 1 नवंबर से पहले शानदार मौका! यहां है भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर

Government Jobs 2025: बस कुछ दिन और अक्टूबर का महीना भी समाप्त हो जाएगा. इसके बाद साल 2025 के 11वें महीने की शुरुआत हो जाएगी. नवंबर शुरू होने से पहले अपने हाथ से कुछ मौके जाने न दें. भारतीय सरकार की कई कंपनियों में अक्टूबर महीने में भर्ती के आवेदन पत्र भरे गए हैं जिनमें से कुछ की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है. इच्छुक उम्मीदवारों के पास मौका है कि वो 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं. बैंक, पुलिस, कोर्ट आदि जगहों के लिए भर्ती शुरू है. अगर आप भी सरकारी नौकरी चाहते हैं और आवेदन का सोच रहे हैं तो आपके पास मौका अच्छा है, आइए जानते हैं कि 1 नवंबर से पहले कहां-कहां अप्लाई कर सकते हैं?

इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक में भर्ती

अगर आपकी उम्र 20 से 35 साल तक है तो आपके पास सरकारी नौकरी हासिल करने का अच्छा मौका है. इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) में 300 से अधिक पदों पर भर्ती की जा रही है. एग्जीक्यूटिव पद भर्ती के लिए ग्रेजुएट अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं. ऑफिशियल वेबसाइट www.ippbonline.com पर आवेदन पत्र है और यहां से आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आखिरी तारीख 29 अक्टूबर 2025 है.

Add Zee News as a Preferred Source

बैंक ऑफ बड़ौदा में भर्ती

बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से भर्ती प्रक्रिया चालू है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार सीनियर मैनेजर और चीफ मैनेजर जैसे पद भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका 30 अक्टूबर 2025 है. योग्य उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा और साइकोमेट्रिक परीक्षा के जरिए किया जाएगा.

यूको बैंक भर्ती 2025

यूको बैंक में भर्ती निकली हुई है. अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं. अप्रेंटिसशिप के बाद नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है. यूको बैंक में 532 भर्ती की जाएगी जिसके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर 2025 है.

बिहार और दिल्ली पुलिस भर्ती 2025

बिहार और दिल्ली दोनों राज्यों में पुलिस भर्ती के लिए आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है. बिहार पुलिस के क्राइम इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेंट (CID) में सीनियर साइंटिफिकेट असिस्टेंट और असिस्टेंट डायरेक्टर की भर्ती निकली है जिसके लिए इच्छुक उम्मीदवार police.bihar.gov.in के जरिए अप्लाई कर सकते हैं. जबकि, दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल के 7565 पदों भर्ती के आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाना होगा.

ये भी पढ़ें- SBI Recruitment 2025: सरकारी बैंक में नौकरी का मौका... 3000 से ज्यादा पदों पर भर्ती! डिटेल्स में यहां जानें

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Sarkari Naukri

Trending news

शाह की 'जानबूझकर' फिसली जबान, उद्धव को मिर्ची लगेगी ही; शिंदे भी आएंगे सन्नाटे में
Maharastra News
शाह की 'जानबूझकर' फिसली जबान, उद्धव को मिर्ची लगेगी ही; शिंदे भी आएंगे सन्नाटे में
Cyclone Montha LIVE UPDATE: आज 110 किलोमीटर की रफ्तार से तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, इन राज्यों में खतरे की घंटी, जानें पल-पल की अपडेट
Cyclone Montha
Cyclone Montha LIVE UPDATE: आज 110 किलोमीटर की रफ्तार से तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, इन राज्यों में खतरे की घंटी, जानें पल-पल की अपडेट
सावधान! धरती पर पैदा हुआ सबसे शक्तिशाली तूफान, भारत को मथने तेजी से बढ़ रहा 'मोंथा'
Cyclone Montha
सावधान! धरती पर पैदा हुआ सबसे शक्तिशाली तूफान, भारत को मथने तेजी से बढ़ रहा 'मोंथा'
तबाही मचाने वाला है मोंथा तूफान, भारी बारिश से बढ़ा खतरा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट
Weather
तबाही मचाने वाला है मोंथा तूफान, भारी बारिश से बढ़ा खतरा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट
कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया 5 साल पूरा करेंगे या डीके शिवकुमार को मिलेगा मौका?
karnataka
कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया 5 साल पूरा करेंगे या डीके शिवकुमार को मिलेगा मौका?
असम के युवाओं पर कमेंट को लेकर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का प्रियांक खड़गे पर निशाना
Priyank Kharge
असम के युवाओं पर कमेंट को लेकर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का प्रियांक खड़गे पर निशाना
DNA: मुस्तफाबाद से कबीरधाम, सीएम योगी के नाम परिवर्तन वाले फैसले का पूरा विश्लेषण
Yogi Adityanath
DNA: मुस्तफाबाद से कबीरधाम, सीएम योगी के नाम परिवर्तन वाले फैसले का पूरा विश्लेषण
मोबाइल, ब्यूटी ट्रीटमेंट, शॉपिंग...जमकर लोन ले रहे भारतीय, क्या EMI नेशन बन रहा भारत
DNA
मोबाइल, ब्यूटी ट्रीटमेंट, शॉपिंग...जमकर लोन ले रहे भारतीय, क्या EMI नेशन बन रहा भारत
DNA: ये क्रीम बिस्किट नहीं जहर... स्पेलिंग में फेरबदल से कंपनियां कर रहीं बड़ा खेल
DNA
DNA: ये क्रीम बिस्किट नहीं जहर... स्पेलिंग में फेरबदल से कंपनियां कर रहीं बड़ा खेल
'SIR से NRC लागू करने की कोशिश', ममता के मंत्री का बड़ा बयान, CEC का जवाब
Sir
'SIR से NRC लागू करने की कोशिश', ममता के मंत्री का बड़ा बयान, CEC का जवाब