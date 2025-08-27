Sarkari Naukri: इन राज्यों में अलग-अलग पोस्ट पर निकली बंपर भर्ती, सैलरी 29200 से लेकर 92300 रुपये तक! करें अप्लाई
Latest Government Jobs: अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो नीचे खबर में अलग-अलग राज्यों में निकली कुछ भर्तियों की जानकारी दी गई है. आप अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार, इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं. 

 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 27, 2025, 12:17 PM IST
Trending Photos

Weekly Sarkari Naukri 2025: सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए ये खबर काम की हो सकती है. इस खबर में हम आपके लिए एक ही जगह पर लेकर आए हैं अलग-अलग भर्तियों के बारे में सारी डिटेल्स. ये भर्ती लेक्चरर, ऑफिस अटेंडेंट, कॉन्ट्रेक्ट ड्राइवर समेत कई पदों के लिए है. ऐसे में आप अपने एलिजिबिलिटी और इंटरेस्ट के साथ इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. 

UPSC Recruitment 2025: यूपीएससी ने कई पदों पर वैकेंसी निकाली है. आयोग ने असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर और लेक्चरर समेत 84 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. ऐसे में अगर आप भी इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. 
नोटिफिकेशन लिंक-

Bihar Office Attendant Vacancy 2025: 10वीं पास कर चुके युवाओं के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने ऑफिस अटेंडेंट के 3000 से अधिक पदों पर भर्तियां निकाली हैं. आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. ऑफिशियल वेबसाइट onlinebssc.com पर जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. 
नोटिफिकेशन लिंक- 

Delhi Govt Jobs: दिल्ली में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने कई पदों पर भर्ती निकाली है जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. ये भर्ती  हाईकोर्ट के अलग-अलग पदों के लिए निकाली गई है. इस भर्ती के लिए वो कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं जो कम से कम  10वीं पास होना चाहिए. 
नोटिफिकेशन लिंक- 

UPSRTC: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) ने कॉन्ट्रेक्ट ड्राइवर की भर्ती के लिए विशेष भर्ती मेले का आयोजन किया है. यह मेला 25 से 29 अगस्त 2025 तक राज्य के 13 अलग-अलग स्थानों पर आयोजित किया जाएगा.इस भर्ती की उम्मीदवार को कम से कम 8वीं पास होना होगा. ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. 

BPSC Vacancy 2025: बीपीएससी ने 218 पदों के लिए जॉब नोटिफिकेशन जारी किया है. ये भर्ती राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभिन्न विषयों में विभागाध्यक्ष (HOD) के पदों के लिए  निकाली है. ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस पद पर आवदेन करने की सोच रहे हैं तो 2 सिंतबर से  bpsc.bihar.gov.in पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. 

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

;