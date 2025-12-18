Sarkari Naukri: 12वीं के बाद भी खुले हैं सरकारी नौकरियों के दरवाजे! यहां कर सकते हैं ट्राई

Government Jobs After 12th: आज के समय में हर किसी का शिक्षित होना बहुत जरूरी है. 12वीं कक्षा तक पढ़ा-लिखा होना कोई बड़ी बात नहीं है. यहां तक ग्रेजुएशन डिग्री भी कई नौकरी के लिए इतनी खास नहीं मानी जाती है. पोस्ट ग्रेजुएशन या किसी सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट होना जरूरी हो गया है. मगर कुछ सरकारी नौकरियां है जिसके लिए अभी भी 12वीं पास वाले आवेदन कर सकते हैं. सरकारी नौकरी के लिए 12वीं तक पढ़ाई करने वाले योग्य हैं, लेकिन वो नौकरियां कौन सी हैं और कहां आवेदन करना होगा, इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं. आइए फटाफट से जान लेते हैं.

बैंक से लेकर भारतीय सेना में भर्ती

सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार अलग-अलग क्षेत्र में भर्ती के लिए आवेदन के योग्य हो सकते हैं. संबंधित बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इच्छुक उम्मीदवार भर्ती का नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं. यहां से ही उन्हें आवेदन का लिंक भी मिल सकता है. कुछ क्षेत्र में भर्ती परीक्षा देना जरूरी है. जबकि, कुछ के लिए बिना परीक्षा भी सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से नौकरी लग सकती है.

यहां लग सकती है 12वीं के बाद सरकारी नौकरी

डाटा एंट्री ऑपरेटिंग इंडियन आर्मी इंडियन रेलवे आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी एसएससी सीएचएसएल आरपीएफ कांस्टेबल एसएससी जीडी कांस्टेबल एसएससी एमटीएस एसएससी स्टेनोग्राफर पुलिस

ऊपर बताई गई लिस्ट के अलावा भी कई सरकारी सर्विस हैं जिसके लिए 12वीं पास को योग्य माना जाता है. भर्ती परीक्षा में पास होने के बाद उम्मीदवार की सरकारी नौकरी लग सकती है. हालांकि, संबंधित पद पर उन्नति के लिए अधिक योग्यता की मांग हो सकती है. आप चाहें तो राज्य के सरकारी पोर्टल पर भी नौकरी संबंधित नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. शिक्षा योग्यता के अलावा आयु सीमा का भी ध्यान देना होगा, अगर आप योग्य होंगे तो आवेदन कर सकते हैं और सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं.

