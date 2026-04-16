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Hindi NewsनौकरीSarkari Naukri: 12वीं पास वालों के लिए सरकरी नौकरी... आंगनवाड़ी में भर्ती, जानिए योग्यता से लेकर आवेदन प्रोसेस

Sarkari Naukri: 12वीं पास वालों के लिए सरकरी नौकरी... आंगनवाड़ी में भर्ती, जानिए योग्यता से लेकर आवेदन प्रोसेस

Government Jobs After 12th: कक्षा 12वीं पास वालों के लिए सरकरी नौकरी का शानदार मौका है. यूपी के आंगनवाड़ी में भर्ती निकली है. आइए जानते हैं कौन आवेदन कर सकता है और अप्लाई प्रोसेस क्या है?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 16, 2026, 03:53 PM IST
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government jobs after 12th
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Government Jobs After 12th: क्या आप 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तलाश में हैं? अगर हां, तो आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है. उत्तर प्रदेश में कई पदों पर भर्तियां निकाली गई है. परियोजनाओं के संचालन के लिए यूपी आंगनवाड़ी में कार्यकर्ताओं की भर्ती निकली है. उत्तर प्रदेश के जनपदों में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के अंतर्गत वैकेंसी निकाली गई है. ऐसी महिलाएं जिन्होंने 12वीं तक ही पढ़ाई की है वो इस नौकरी को अपने नाम कर सकती हैं.

उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती के तहत 12वीं पास महिलाओं के लिए जिलेवार फॉर्म निकाले गए हैं. जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय द्वारा ये भर्ती निकाली गई है. यूपी की आंगनवाड़ी में बिना लिखित परीक्षा के सिर्फ आवेदन के बाद भर्ती हो सकती है. विभाग द्वारा मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी. आइए जानते हैं कौन-कौन आवेदन कर सकता है और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है?

कौन कर सकता है आवेदन?

  • किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

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  • न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 35 साल वाले योग्य हैं. जन्मतिथि की गणना 1 जनवरी 2026 तक की जाएगी.

  • आवेदन के लिए 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, फोन नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र जैसे डॉक्यूमेंट जरूर होने चाहिए.

कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाएं.

  2. होमपेज पर लेटेस्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन दिखेगा.

  3. आंगनवाड़ी भर्ती 2026 के विज्ञापन में रजिस्ट्रेशन का लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.

  4. अपना नाम, पता, फोन नंबर समेत सभी मांगी जा रही डिटेल्स को भर दें.

  5. आवेदन पत्र में सभी जानकारी दर्ज करने के बाद फॉर्म को एक बार चेक कर लें.

  6. दस्तावेजों को सबमिट करें और पासपोर्ट साइज फोटो व सिग्नेचर को अपलोड करें.

  7. आवेदन शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म को जमा करें और प्रिंट आउट निकाल लें.

आवेदन पत्र भर देने के बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी. इस आंगनवाड़ी भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी. मेरिट लिस्ट से चयन प्रक्रिया पूरी होगी. ऑफिशियल वेबसाइट upanganwadibharti.in पर मेरिट लिस्ट को चेक कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- CRPF Recruitment 2026: 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरियां, 9000 से अधिक कांस्टेबल पदों पर भर्ती; योग्यता से आवेदन तक की सभी डिटेल्स यहां

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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