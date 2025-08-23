Government Job Age: 40 की उम्र के बाद भी सच होगा सरकारी नौकरी पाने का सपना! प्राइवेट जॉब से हो गए हैं बोर, तो कर लें ट्राई

Government Jobs After 40 to 50 Years Age: सरकारी नौकरी पाने का सपना हजारों-लाखों लोगो देखते हैं लेकिन कुछ ही हैं जो इसे पूरा कर पाते हैं किसी की उम्र निकल जाती है तो किसी की किस्मत साथ नहीं देती. बार-बार कोशिश के बाद आखिर में दूसरे ऑप्शन की तलाश में जुट जाते हैं. वहीं, कुछ लोग सालों तक प्राइवेट कंपनी में सर्विस देने के बाद सरकारी नौकरी को करने का सोचते हैं लेकिन उनकी सोच के आड़े उम्र की सीमा आ जाती है. कई सरकारी नौकरी में ‘एज जस्ट आ नंबर’ वाली पॉलिसी तक काम नहीं आती. 21 से 35 वर्षीय उम्र के लोगों के लिए तो ढेरों सरकारी नौकरी के ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन समस्या उनके लिए बढ़ जाती है जिन्हें ख्याल ही 40 की उम्र के बाद आता है कि हमें सरकारी नौकरी कर लेनी चाहिए. अगर आप भी ऐसी परिस्थिति में आकर फंस गए हैं और बस अब सरकारी नौकरी चाहते हैं तो कुछ जॉब अभी आपका इंतजार कर रही है.

जी हां, 40 की उम्र के बाद भी सरकारी नौकरी के कई ऑप्शन होते हैं. अलग-अलग सेक्टर में सरकारी नौकरियां हैं जिन्हें 40 की उम्र के बाद करने के लिए एग्जाम दे सकते हैं. आइए एक बार उन सरकारी नौकरी की लिस्ट पर गौर कर लेते हैं जो 40 की उम्र के बाद भी की जा सकती है.

40 साल की उम्र के बाद सरकारी नौकरी

भारतीय रेलवे में नौकरियां:- रेलवे में नौकरी के लिए न्यूनतम उम्र सीमा की जरूरत पद और उम्मीदवार कैटेगरी के आधार पर अलग-अलग होती है. यहां सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद के लिए 42 वर्ष के उम्र वाले उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं. जबकि, मुख्य कार्यालय अधीक्षक पद के लिए 50 साल के उम्र के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं.

रक्षा क्षेत्र में नौकरियां:- अगर उम्मीदवार की उम्र 42 से कम है तो वो प्रादेशिक सेना में शामिल होने के लिए अप्लाई कर सकता है. रक्षा क्षेत्र में भारतीय सेना, वायु सेना और नौसेना में ऐसे कई पद हैं जिसके लिए 40 से अधिक उम्र के उम्मीदवार भी अप्लाई कर सकते हैं. भारतीय सेना के ब्रिगेडियर पद के लिए 48 वर्ष की उम्र वाले अप्लाई कर सकते हैं.

राज्य लोक सेवा आयोग में नौकरियां:- कृषि विभाग में निदेशक जैसे कुछ पद हैं जिसमें 40 से अधिक उम्र वाले अप्लाई कर सकते हैं. यहां पर 56 साल के उम्र वाले उम्मीदवार भी अप्लाई कर सकते हैं. राज्य लोक सेवा आयोग में अन्य पद और भूमिका के अनुसार भी 40 से अधिक एज लिमिट है.

UPSC सिविल सेवा परीक्षा:- वैसे तो यूपीएससी एग्जाम के लिए उम्र सीमा 21 से 32 वर्ष तक है, लेकिन कुछ कैटेगरी जैसे SC/ST और OBC के लिए उम्र सीमा 45 वर्ष तक हो सकती है.

